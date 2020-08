Treball anul·la per frau l'ERTO de Ryanair que afectava els treballadors readmesos a Girona i Canàries

El Ministeri de Treball ha anul·lat el segon Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de Ryanair, del 2 de maig, que afectava els 224 treballadors de les bases de Girona i les illes Canàries a qui l'aerolínia va haver de readmetre per la sentència de l'Audiència Nacional, que va declarar nul l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) del gener. La resolució del Ministeri de Treball considera que es tracta d'un "frau de llei". "Aquest frau l'estaria cometent l'empresa al comunicar la readmissió dels treballadors només als efectes de què els acomiadats puguin resultar inclosos en les regulacions temporals d'ocupació ja autoritzades", és a dir, en el primer ERTO del 19 de març per al conjunt de treballadors a Espanya.

Segons un comunicat de la Unió Sindical Obrera (USO), queda provat com a fraudulent l'intent de Ryanair "d'estalviar-se" els salaris d'aquesta part de la plantilla a qui havia acomiadat i que se'n fes càrrec l'administració a través del mecanisme excepcional establert pel coronavirus.

L'aerolínia havia no només de readmetre els treballadors sinó fer-ho amb caràcter retroactiu al 8 de gener i pagar els salaris corresponents. "Deixa claríssim que existeix una evident mala fe i intent de frau", diu el secretari general d'USO a Ryanair, Gustavo Silva.

"El que fa l'empresa, abans de donar compliment a la sentència mitjançant la readmissió dels treballadors amb efectes retroactius des de la data del seu acomiadament i amb el pagament dels salaris (de tramitació) deguts, és incloure'ls 'indirectament'" en el primer ERTO, amb un de nou, "com si aquest fos una mera prolongació dels efectes suspensius de la força major estimada en l'anterior", diu la resolució.

Això, segons Silva, mostra de forma "clara" que es va córrer més "per intentar aquest frau que per complir amb la sentència". "Com ja vam denunciar en el seu moment, no va començar a donar-nos d'alta a la Seguretat Social de nou fins a principis de juny", remarca. La resolució no admet recurs administratiu i, en cas que Ryanair ho vulgui recórrer, haurà de ser a l'Audiència Nacional.