La Moncloa prepara un subsidi de 430 euros per a aturats sense prestació

El ministeri de Treball i Economia Social està ultimant amb els sindicats i les organitzacions empresarials un subsidi extraordinari, que podria ser de 430 euros durant tres mesos, per a més de mig milió d'aturats que hagin consumit les ajudes, així com una millora de les prestacions dels treballadors amb diversos contractes a temps parcial, segons van confirmar ahir a Europa Press fonts de la negociació.

Així s'està abordant en la taula específica derivada de l'II Acord Social en Defensa de l'Ocupació, en la qual s'està negociant, encara per concretar, la millora de la protecció per a les persones que estaven en situació d'atur i van consumir la seva prestació o el seu subsidi i no han pogut trobar una nova feina, així com la dels treballadors que estan subjectes a diversos contractes a temps parcial.

En concret, es barreja la creació d'un subsidi extraordinari de 430 euros durant tres mesos destinat als aturats que hagin consumit la seva prestació contributiva o hagin esgotat l'ajuda assistencial entre el 14 de març i el 30 de setembre, la qual cosa podria beneficiar a uns 550.000 treballadors, tal com va avançar El País.

Alhora, en el cas dels treballadors que estan subjectes a diversos contractes a temps parcial, el ministeri de Treball i agents socials treballen per avançar que les quanties de les prestacions que perceben s'equiparin a les que perceben els treballadors que no tenen aquesta parcialitat en els contractes, davant el greuge respecte als treballadors immersos en un expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO).

La mesura per a aquests casos passaria perquè el ministeri recalcularia les seves prestacions i els compensaria amb una paga per la quantitat deixada de percebre durant aquests mesos, la qual cosa podria beneficiar al voltant de 150.000 persones.

En qualsevol cas, fonts del ministeri de Treball i dels sindicats han precisat a Europa Press que aquestes noves mesures estan en mans del diàleg social i, per tant, dependrà de com es tanqui el subsidi i la possible compensació als treballadors amb contractes parcials per saber exactament a quants treballadors podria afectar i la despesa total de les iniciatives.

La secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, va destacar que el subsidi extraordinari busca protegir les persones que hagin esgotat les seves prestacions durant la pandèmia o s'hagin quedat en atur i no tinguin dret a prestació, amb la finalitat de corregir el «greuge comparatiu» en comparació dels drets reconeguts als treballadors en ERTO als quals no se'ls exigia requisits previs per al cobrament de la prestació.

«No hi ha res tancat», va aclarir Barrera, que va explicar que s'està abordant a la negociació aquest subsidi i sense oblidar als 1,6 milions de persones sense protecció per atur que ja hi havia abans de la crisi. En aquest sentit, considera «imprescindible» abordar la negociació del sistema de protecció perquè «tothom tingui protecció i ningú quedi enrere».