El nombre de treballadors en ERTO baixa del milió i se situa en 959.000

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va estimar ahir en 959.000 el nombre de persones que continuaven fins a la primera setmana d'agost estant inclosos en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), la majoria dels quals, uns 794.000, per força major.

Ho ha explicar el ministre en un tuit publicat en el perfil del seu compte oficial de Twitter, recollit per Europa Press, en què destaca que en la primera setmana del mes d'agost es va mantenir el «bon ritme» d'activació de treballadors en ERTO del mes de juliol.

Concretament, va assenyalar que al voltant d'una mitjana diària de 32.000 treballadors en ERTO s'ha reincorporat a l'activitat en la primera setmana d'agost, la mateixa xifra que al juliol, tot i que inferior a la mitjana de juny (56.000 persones a el dia) i superior a l' de maig (19.000 persones diàries).

D'aquesta manera, destaca que actualment queden en ERTO un 72% menys del màxim registrat a principis de maig, el que suposa ja menys d'un milió (959.000 persones), la majoria d'ells per força major (794.000 persones).

El 30 d'abril es van arribar a registrar fins a 3.380.000 de persones en ERTO, xifra que es va reduir un 11% el 29 de maig, amb una mica menys de tres milions de persones en aquest procés, un 46% el 30% de juny, amb 1.830.000, i un 67% per al 31 de juliol, quan es va reduir a 1,1 milions de persones. La xifra de persones que segueixen en ERTO fins al 7 d'agost era de 959.000 persones, un 72% menys respecte a el pic màxim.

En un altre tuit, Escrivà va subratllar que estan a disposició de l'INE les dades diàries dels treballadors en ERTO agregats en 500 sectors CNAE i per a totes els municipis «per si els considerés d'utilitat per les seves estimacions de comptabilitat nacional o com a contrast de les seves estadístiques mercat de treball».

Després de l'acord assolit pel Govern espanyol amb els agents socials per estendre els ERTO fins al 30 de setembre, Escrivà va mostrar-se partidari d'allargar-més enllà d'aquesta data, en un context de caiguda del turisme, i va afirmar que aquest mecanisme de regulació temporal d'ocupació ha arribat per quedar-se «estructuralment» a Espanya.



Automoció

Un dels sectors més castigats per la pandèmia ha estat el de l'automoció. Segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstat, tres de cada quatre empreses del sector de l'automòbil han hagut de recórrer a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per suportar la pandèmia del coronavirus, ja que només el 4% de les companyies va poder continuar la seva activitat amb normalitat durant els moments més durs de la crisi.

Randstad destaca la «significativa» destrucció d'ocupació que hi va haver en el segon trimestre d'aquest any. «Durant aquests últims tres mesos, la fabricació de vehicles va donar feina a 213.100 persones, el 4,1% menys que en el primer trimestre del l'any.