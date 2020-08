La manresana Sala Team traspassa les concessions al grup d'automoció Nicolás

Són temps difícils per a l'automoció i són temps de concentració en grans nuclis de venda. L'última empresa manresana (fins ara) que ha venut les seves unitats de negoci a un grup forà és Sala Team, que traspassa les seves concessions de Suzuki i Jaguar Land Rover a la companyia de Vilafranca del Penedès Grup Nicolás. «És la tendència general del mercat, i nosaltres no som diferents», diu Jordi Sala, conseller delegat de Sala Team.

Aquest mes d'agost s'està fent efectiu el traspàs del negoci, que, assegura Jordi Sala, no suposarà «cap canvi» de portes enfora, visible per al client. Es mantindran les marques de Sala Team: Accessoris Manresa i Sala Motors, no hi haurà baixes entre la quarantena de persones de la plantilla i Jordi Sala assumirà la gerència del negoci de Grup Nicolás a Manresa. La venda és, de moment, dels dos concessionaris, però no de l'edifici de 7.000 metres quadrats del carrer Sallent de la capital del Bages, un traspàs que també estava previst però que la crisi per la covid-19 ha obligat a ajornar una temporada. Jordi Sala prefereix no desvelar el preu de l'operació de venda, però assegura que «permet deixar els comptes sanejats».

Amb aquesta operació, Grup Nicolás suma Suzuki a la seva cartera de marques. La família Sala va ser la primera de l'Estat que va tenir representació de Suzuki, l'any 1961. A més, afegeix un nou punt de venda per a Jaguar Land Rover, que s'unirà a les diverses concessions d'aquestes dues marques Premium de Grup Nicolás. Sala Team va assumir la concessió de Land Rover quan aquesta marca va desembarcar a Espanya, el 1985. L'empresa familiar vilafranquina té presència a gairebé tot Catalunya amb una trentena de punts de venda, i comercialitza, a més de Jaguar Land Rover i (ara) Suzuki, Audi, Volkswagen, Ford, Nissan, Volvo, Hyundai i Mazda.

Sala Team es desvinculava de Volvo i assumia la comercialització del pack premium Jaguar Land Rover al final del 2017, i el maig del 2018 inaugurava al seu local dels Dolors unes luxoses instal·lacions adaptades a l'estàndard de la marca britànica, que va suposar per a l'empresa manresana una inversió d'un milió d'euros. Pocs mesos després, Sala Team traspassava la gestió del negoci de Seat i Skoda a la capital del Bages al grup vallesà Maas.

Jordi Sala recorda que la política del sector, per la necessitat d'un negoci que està canviant de paradigma, és la de concentració. «Avui la venda a particulars deixa molt poc marge, que es lliura gairebé tot al client. Per ser viable cal tenir un gran volum i pulmó financer», diu Sala. El sector de l'automoció està en plena transformació, amb les grans marques exigint estàndards elevats de venda i amb una clientela potencial cada vegada més abocada al vehicle seminou i a l'experiència del vehicle compartit. El traspàs de les unitats de negoci era, doncs, qüestió de temps.

Amb tot, diu Jordi Sala, «el grup Nicolás s'adapta a la nostra filosofia de venda de confiança, de coneixement del client. I tenen clar quin ha estat el bagatge d'Accessoris Manresa i quin és el nostre coneixement del negoci». El traspàs aporta diversos beneficis a Sala Team: «Podrem créixer com a Suzuki fora de la Catalunya Central i Nicolás ens aporta la marca Autokolecció de vehicles seminous», una branca de negoci en què Sala Team només podia competir, fins ara, amb les marques Suzuki i Jaguar Land Rover; ara disposarà, diu Sala, d'un catàleg de més de 800 vehicles d'ocasió, gerència i quilòmetre zero d'una desena de marques, les que representa Nicolás. Sala afegeix que, ateses les grans dimensions de les seves instal·lacions dels Dolors, no és descartable que, en un futur, hi pugui sumar més concessions del grup vilafranquí.

La venda, diu Jordi Sala, «sap greu, és clar, sobretot pel pare», Pere Sala, impulsor de l'empresa familiar. «Però ell entén que els negocis, i també l'automoció, estan canviant». Amb tot, diu Jordi Sala, «ens allibera i ens permet gestionar amb més tranquil·litat personal. No hi havia alternativa». El fet que Sala Team, que el 2019 va facturar a l'entorn dels 24 milions d'euros, pugui continuar funcionant amb la mateixa marca i el mateix equip professional «és il·lusionant. El grup Nicolás ens deixarà treballar i hi haurà continuïtat».

La venda de Sala Team és l'última d'una llarga llista de traspassos de negocis de l'automoció manresana. Si fa una dècada, la dotzena de concessions a la capital del Bages eren de capital local, avui només cinc mantenen aquesta condició: Ballús, Sarauto, Autobages, Sanfeliu i Camps. El penúltim traspàs, en aquest cas després d'un procés concursal, ha estat, aquest mateix estiu, el de les concessions de Renault i Dacia d'Autotransversal a Movento.