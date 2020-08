La direcció de Montajes Rus i el comitè d'empresa arriben a un preacord per l'ERO

La direcció de Montajes Rus i el comitè d'empresa han arribat a un preacord en les negociacions per l'ERO que vol aplicar l'empresa berguedana. Segons han explicat fonts sindicals a l'ACN, al pacte estableix que s'acomiadaran entre 152 i 164 treballadors. Pel que fa a les indemnitzacions, es pagaran 23 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. L'acord se sotmetrà, aquest dimecres, a la votació dels treballadors. En cas que donin llum verda, abans d'acabar la setmana se signaria l'acord definitiu.

Montajes Rus va entrar dijous en concurs de creditors. Aquest dimarts s'ha celebrat la sisena reunió de la taula de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de Montajes Rus, a la que també hi ha assistit l'administrador concursal.

Tot i que, a parer dels sindicats, l'acord "no és l'esperat", consideren que era millor arribar a un pacte i evitar que finalment fos un jutge qui establís les indemnitzacions. Aquest preacord, expliquen les mateixes fonts, suposa que als treballadors acomiadats se'ls pagarà una indemnització de 23 dies per any treballat –amb un topall de 12 mensualitats. Es faria un primer pagament d'11.000 euros i, el restant, a 60 dies.

Inicialment l'empresa va anunciar que s'acomiadarien 249 persones, una xifra que ha anat rebaixant a les diverses trobades de la taula de negociació. Finalment, en el preacord s'indica que seran entre 152 i 164 persones. El pacte també estableix que es crearà una borsa de treball amb els empleats acomiadats, de manera que, en el supòsit que l'empresa necessiti fer contractacions, hauria de decantar-se primer per ells.

El preacord ha rebut el vistiplau de tres dels quatre sindicats presents al comitè d'empresa: la Intersindical, UGT i CCOO. Per la seva part, la CGT s'ha oposat.