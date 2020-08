El comitè d'Acciona registrarà una vaga indefinida la setmana que ve

El comitè d'empresa d'Acciona va anunciar ahir que registrarà una vaga indefinida a partir de la setmana vinent perquè els empleats subcontractats per Nissan estiguin «coberts» en cas que l'empresa els comuniqui que han d'entrar a treballar.

Aquesta és la decisió que van acordar ahir els diferents sindicats, dia en què va formar-se la mesa negociadora per fer front a l'ERO que Acciona vol aplicar als prop de 580 treballadors subcontractats per l'automobilística.

En la mateixa reunió, el comitè d'empresa d'Acciona també va detallar que elaborarà un calendari de mobilitzacions setmanals en contra l'ERO, començant per concentrar la plantilla durant la primera reunió amb Acciona –dijous o divendres– i el dilluns 24 d'agost a la fàbrica de Nissan a la Zona Franca.

En paral·lel, el comitè d'empresa d'Acciona va detallar que convocarà tota la plantilla subcontractada durant les reunions que tinguin lloc amb l'objectiu de «donar suport i fer reivindicacions».

A banda, es faran assemblees recurrents mentre s'allarguin les negociacions per explicar els avenços que es van fent.

Finalment, els sindicats van demanar a Acciona que les reunions siguin presencials i, si no es disposa d'una sala, que ofereixi alternatives que no passin per trobades telemàtiques.

L'anunci arriba pocs dies després que Acciona trenqués de manera unilateral el contracte que tenia amb Nissan, que s'acabava el 31 de març del 2021.

Per l'automobilística, la decisió és «totalment injustificada» i deixa la companyia «en una situació difícil» per reprendre l'activitat el pròxim 24 d'agost.

En el mateix comunicat, Nissan va explicar que estava buscant alternatives «de caràcter urgent» per poder reiniciar l'activitat de la producció i va voler mostrar el seu compromís amb els proveïdors per «garantir l'activitat fins a les dates acordades».