El comitè d'empresa i la direcció de Montajes Rus signen l'acord per l'ERO

El comitè d'empresa i la direcció de Montajes Rus han signat, aquest dijous, l'acord al qual van arribar per l'ERO. Després que els treballadors donessin el vistiplau al pacte, representants dels treballadors i direcció l'han formalitzat. Ara el proper pas serà la validació per part del jutjat mercantil que porta el procediment concursal de l'empresa berguedana. Entre altres aspectes, preveu que els acomiadaments oscil·laran entre les 152 i 164 persones. Pel que fa a les indemnitzacions, es pagaran a 23 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Es faria un primer pagament d'11.000 euros i, el restant, a 60 dies.

El document també estableix que es crearà una borsa de treball amb els empleats acomiadats, de manera que, en el supòsit que l'empresa necessiti fer contractacions, hauria de decantar-se primer per ells.