ICL i Montajes Rus es desentenen de l'assistència psicològica de la família del darrer miner mort

La parella i la filla de 7 anys del miner mort el passat 25 de juny de 2020 a Vilafruns, han demanat a Montajes Rus, SL i a ICL, que els ofereixin assistència psicològica en aquests «per superar els moments complicats» que estan vivint, segons l'advocat de la família, Jordi Matamala. Es tracta d'una família, segons el representant legal, que té «pocs recursos», però la resposta obtinguda ha estat que a «ICL ara tothom està de vacances». Segons l'advocat de la família, Montajes Rus, SL s'ha desentès d'aquesta sol·licitud d'ajuda al·legant que està en situació de concurs de creditors i que per tant no hi poden fer res. «Les mostres de bona voluntat i de col·laboració inicials han desaparegut per complet, i mare i filla se senten abandonades per l'empresa. Només els queda esperar que s'acabi fent justícia», afirma Matamala.