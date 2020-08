SEAT construeix a Martorell un edifici per unificar els processos previs a la producció d'un nou model i aposta per la impressió 3D

SEAT ha transformat el Centre de Prototips de Desenvolupament (CPD), situat a la planta de la companyia a Martorell. L'empresa ha construït un edifici de 3.000 metres quadrats en el Taller 3 per unificar en una sola àrea tots els processos i activitats previs a la construcció en sèrie d'un nou model. L'espai disposa d'aplicacions de realitat virtual i una zona dedicada als projectes de fabricació en el nou 3D Printing Lab, amb presència d'impressores amb les quals s'imprimeixen peces per al desenvolupament dels prototips i els models previs als llançaments. La inversió en aquest espai està inclosa en el pla de 5.000 MEUR anunciat recentment per la companyia.

El nou edifici també inclou la sala 'Design for Manufacturing', on diferents àrees de l'empresa treballen juntament amb 250 professionals per analitzar el producte en les primeres fases de conceptualització.

Aquesta col·laboració és "clau" per reduir els terminis de llançament dels futurs cotxes i impulsar l'eficiència en els processos i la gestió de recursos. Per això s'implementen noves tecnologies com la realitat virtual, simulant processos de fabricació en sèrie, la impressió 3D i altres tecnologies de la indústria 4.0.

"La transformació del nostre Centre de Prototips de Desenvolupament ens permet treballar amb total eficiència en el desenvolupament i llançament de nous models. [...] Amb aquestes noves instal·lacions i la unificació del CPD pretenem apostar més que mai pel desenvolupament de solucions digitals i electròniques adaptades al cotxe del futur", ha assegurat la responsable del CPD de Seat, Anabel Andión.

El CPD, inaugurat el 2007, és un nexe entre els departaments d'I+D i producció de la companyia. Al llarg de la seva trajectòria, l'espai ha desenvolupat tretze 'concept cars' i ha treballat amb 5.235 pre-sèries, 2.472 prototips de prova i 224 models tècnics. Les instal·lacions tenen una superfície de 18.000 metres quadrats, on hi treballen 250 enginyers i tècnics especialitzats.