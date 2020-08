Més del 70% dels autònoms es planteja tancar o reduir la plantilla en un nou confinament

El 72% dels autònoms tindria «dificultats serioses» per mantenir l'activitat en cas d'un nou confinament, segons el cinquè baròmetre presentat per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA). El 20,1% dels autònoms va assegurar que suposaria el tancament definitiu del negoci, mentre que el 16,4% va reconèixer que hauria de reduir la mida de l'empresa per poder continuar. A conseqüència de la pandèmia, vuit de cada deu autònoms han vist reduïda la facturació del seu negoci.

D'aquests, pràcticament el 57% han tingut una caiguda dels ingressos interanual del 60% o més. La davallada de la xifra de negocis ha tingut un impacte en la plantilla, i el 45,4% dels autònoms ha presentat un ERTO per a tots els seus empleats.

En total, la meitat dels autònoms amb treballadors han sol·licitat un expedient, total o parcial, i un de cada quatre ha mantingut la totalitat de la plantilla. Actualment, un de cada tres encara no ha reincorporat els empleats i el 56,4% consideren complicat mantenir l'ocupació en els pròxims mesos.

El 87,4% dels autònoms preveu una disminució de la facturació anual el 2020, la meitat dels quals creu que serà superior al 50%. Respecte a les perspectives de recuperació, el 74% dels autònoms creu que l'economia trigarà més d'un any a tornar als nivells de l'any passat.



Retallades de personal

Pel que fa a la plantilla, el 47% dels autònoms preveu mantenir-la durant aquest any, mentre que el 29,7% reconeix que haurà de disminuir el nombre d'empleats. En el cas d'un segon confinament, el 16,4% admet que hauria de reduir la mida de l'empresa per poder continuar.

«Estem en una situació d'emergència, on llancem un SOS al Govern espanyol. [...] Cada dia que passa es va deteriorant encara més l'economia de la majoria dels autònoms. [...] Tornem a estar en una situació extraordinària que necessita mesures extraordinàries», va assegurar el president d'ATA, Lorenzo Amor, a través d'un comunicat.

En paral·lel, el president d'ATA va explicar que en l'actualitat hi ha més de 280.000 autònoms que tenen els seus negocis tancats, però que es mantenen d'alta a la Seguretat Social i paguen la cotització mensual.

Amor, en declaracions a Europa Press, va explicar que aquests autònoms que no han obert encara i segueixen pagant cada mes es concentren en l'hostaleria, comerç, educació, activitats artístiques i recreatives.



El 8% no ha tornat a obrir

«Ara mateix s'han activat el 92% dels autònoms, però hi ha el 8% d'ells que va tancar i que no ha tornat a obrir», va remarcar, després d'afirmar que a efectes estadístics estan actius encara que els seus negocis estan tancats.

Segons Amor, aquests autònoms segueixen donats d'alta perquè es van acollir a la prestació extraordinària per cessament d'activitat i perquè posteriorment al juliol van tenir una exoneració i a l'agost només pagaran el 50% de la seva quota.

Tot i això, diu que aquest col·lectiu està esperant a veure si les coses milloren per tornar a obrir els seus negocis, però que «els rebrots i la nova onada de contagis fan que les coses s'empitjorin».

En aquesta línia, el president d'ATA va estimar que pràcticament el 60% d'aquests 280.000 autònoms no tornarà a obrir o «ho tindrà molt difícil».

Pel que fa a la prestació per cessament d'activitat, Amor ha dit que aquesta eina ha estat «un fracàs», perquè s'ha deixat fora els autònoms que han estat en tarifa plana, bonificació, amb una reducció o en pluriactivitat.