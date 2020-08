Treballadors d'Acciona es concentren a la fàbrica de la Zona Franca per reclamar «igualtat de drets» amb els de Nissan

Un centenar de treballadors d'Acciona subcontractats per Nissan s'han concentrat aquesta matinada davant els torns d'accés de la fàbrica de la Zona Franca per denunciar l'ERO presentat per l'empresa per acomiadar 500 treballadors després de rescindir unilateralment el contracte amb la multinacional japonesa. Entre crits de "Nissan som tots", "tenim els mateixos drets" i "volem treballar", els concentrats han reclamat que, com als treballadors de Nissan, se'ls permeti treballar fins el desembre del 2021 i se'ls inclogui al pla de reindustrialització. "Mereixem el mateix respecte que la resta", assenyala el comitè d'empresa. Tot i col·lapsar durant dues hores l'accés a la fàbrica, els treballadors de Nissan els han mostrat el seu suport.

La concentració de protesta, que ha tallat els accessos a la fàbrica entre les 6 i les 8 del matí, s'ha produït hores abans que comencin les negociacions entre la direcció i el comitè d'empresa per l'ERO.

També s'ha fet coincidir amb la tornada dels treballadors de Nissan a la fàbrica de la Zona Franca. Tot i que inicialment avui s'havia de reprendre la producció, el trencament unilateral del contracte per part d'Acciona, que tenia vigència fins el pròxim 21 de març, ho ha impedit i els treballadors que no podien treballar des de casa han estat citats per fer formació. Nissan preveu reprendre l'activitat el 31 d'agost.

Els treballadors d'Acciona, un centenar llarg, han començat a arribar a la planta de Nissan a la Zona Franca als volts de les cinc del matí i s'han concentrat davant mateix dels torns d'accés a la factoria. Quan els operaris del torn de les 6 del matí han començat a arribar, uns han optat per entrar directament entre xiulets i crits aïllats, i la resta s'han esperat a les vuit del matí quan la protesta s'ha desconvocat.

Segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Manuel Núñez, en cap moment han volgut impedir que els treballadors de Nissan poguessin entrar a la fàbrica, i sí donar visibilitat al seu conflicte i reclamar la solidaritat i el suport dels treballadors dels que han estat els seus companys. "S'ha parlat molt de les 25.000 famílies i el que avui reclamem és que se'ns tingui en compte", ha afegit.

En general, els treballadors de Nissan han donat suport a la concentració i han estat pocs els que han entrat a la fàbrica abans de les vuit del matí. La Lídia, per exemple, ha dit que sempre han sentit el suport dels treballadors d'Acciona i que ara és el moment de fer el mateix per ells. "Els de Nissan estem amb ells. Aquí son 25.000 families i esperem que el conflicte s'arregli i que tots tinguem feina", ha afegit el Daniel.

Alguns dels concentrats, han criticat que des de sempre els d'Acciona han estat "treballadors de segona" a Nissan fent la feina "que ningú volia fer" i que ara ningú els està fent costat.