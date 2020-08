El SEPE dona només 30 dies per retornar els diners dels cobraments «indeguts»

L'administració espanyola donarà 30 dies a les persones afectades per un ERTO que han cobrat de més per error per retornar els diners ingressats "de forma indeguda". En una nota, el Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) diu que està revisant les prestacions i començant a notificar "a les persones beneficiàries de prestacions de pagaments indeguts que es puguin haver originat".

Aquestes persones –que han cobrat la prestació quan ja no estaven en ERTO, o que han rebut quantitats més altes del que tocaria- seran notificades i, a partir de llavors, tindran 30 dies hàbils per fer els tràmits per tornar els diners "sense recàrrecs ni interessos si es fa en el termini corresponent".

Mentrestant, encara hi ha casos de persones en ERTO que no han cobrat els diners que els corresponien, ja sigui pel nombre de fills o per errors en la xifra que se'ls ha pagat. Fins i tot hi ha casos, molt menors, en què no s'ha vist ni un euro.

Fonts del SEPE van assegurar a l'ACN que des del mes de juliol estaven treballant per esmenar els errors a la baixa sense una data fixa per corregir-los, i que ja s'estaven pagant complements per fills de forma retroactiva.



Sancions del 20%



El SEPE sancionarà amb un 20% els treballadors en ERTO que no retornin els diners de la seva prestació per desocupació cobrada de manera indeguda. Aquests treballadors en ERTO als quals, per error, se'ls va ingressar més diners del que haurien d'estar cobrant, compten amb 30 dies per efectuar la devolució.