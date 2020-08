Seat reprèn la producció dilluns amb l'objectiu de fabricar 6.000 cotxes més

Seat reprèn la producció dilluns amb millors perspectives i la intenció de produir 6.000 cotxes més en acabar l'any del que preveia abans de l'estiu.

A partir de la setmana que ve, la planta de Martorell recupera els dos torns que tenia abans del confinament per la línia de l'Audi A1 (la línia 3). A més, l'automobilística farà sis torns addicionals en caps de setmana.

Així, els empleats treballaran cada dissabte del mes de setembre, excepte el dia 12, coincidint amb el pont de la Diada. El mes de juliol, Seat va anunciar els plans d'invertir 5.000 milions d'euros a Catalunya en els propers cinc anys per impulsar nous models per aconseguir electrificar la gamma i produir el primer elèctric de la marca a Martorell el 2025.

Segons el nou pla de producció a Martorell, la planta treballarà amb dos torns a la línia 1, que fabrica l'Ibiza i l'Arona, amb tres torns a la línia 2, que s'ocupa del León i el nou Cupra Formentor, i amb dos a la línia 3, encarregada de l'Audi A1.

Fonts de Seat expliquen a l'ACN que en l'últim trimestre de l'any es podrien afegir més torns addicionals en cap de setmana com els d'aquest setembre, tot i que dependrà de les necessitats de producció derivades de la demanda de vehicles.

D'altra banda, Seat ha posat en marxa l'Electromobility Learning Center (eLC), un centre propi d'educació en electromobilitat de 400 metres quadrats situat al cor de la fàbrica de Martorell (Baix Llobregat) que ofereix un programa complet sobre el vehicle elèctric dissenyat per la companyia.

Segons un comunicat de l'empresa, l'objectiu és formar els empleats en tots els aspectes relacionats amb la nova tecnologia elèctrica, la mecànica i la seguretat.

Per a això, al nou centre de Seat s'imparteix formació a tota la plantilla de la factoria enfocada en el coneixement general del cotxe elèctric, amb sessions per donar a conèixer la tecnologia híbrida i elèctrica i sensibilitzar tots els empleats de la companyia sobre la importància dels procediments de seguretat d'aquests tipus de cotxes.

A més, es realitzen cursos especialitzats perquè els treballadors de la fàbrica aprenguin com connectar i desconnectar els sistemes elèctrics, així com realitzar treballs amb alta tensió activa.

La construcció del nou edifici de l'Electromobility Training Center està inclosa en el pla d'inversió de 5.000 milions d'euros anunciats per la companyia i consolida l'aposta de Seat per la formació com a eix central de la transformació cap al vehicle elèctric, segons l'empresa.