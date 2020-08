Nissan reprèn la producció de vehicles a la Zona Franca després de gairebé quatre mesos d'aturada

Nissan ha reprès aquest dilluns la producció de vehicles a la planta de la Zona Franca després de gairebé quatre mesos aturada arran de la vaga iniciada pels treballadors a principis de maig. Després de l'acord entre sindicats i direcció, l'automobilística ha reiniciat la fabricació a la línia 1, on s'acobla la furgoneta elèctrica e-NV200, tot i que ho fa sota un únic torn de feina.

Per altra banda, la línia 2, encarregada de la producció de les 'pick-up' Nissan Navara, Renault Alaskan i Mercedes X-Class, té previst arrencar el pròxim 7 de setembre. Segons l'empresa, el fet que s'hagi reprès la producció amb poca activitat es deu al conflicte que mantenen Nissan i Acciona i a la baixa demanda de vehicles per la pandèmia.

Fonts de Nissan consultades per l'ACN asseguren que el nombre de vehicles comercialitzats s'ha reduït de forma notable durant els últims mesos i no descarten paralitzar momentàniament la producció si la demanda és encara més baixa. En cas que es donés aquesta situació, l'empresa enviaria els treballadors a casa amb permís retribuït, és a dir, que en cap cas es tramitarien Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Inicialment, estava previst que la fabricació de cotxes es reprengués el passat 24 d'agost, però la rescissió del contracte entre Nissan i Acciona per part de l'empresa multiservei va posposar-la. Al llarg de l'última setmana, el grup automobilístic s'ha limitat a donar cursos de formació i prevenció de riscos, una activitat que aquests dies encara es manté. De fet, i segons asseguren des de Nissan, una part dels treballadors de l'automobilística està rebent formació per cobrir els llocs de feina que ocupa Acciona. Portaveus de l'automobilística asseguren que es tracta d'un pla B per si Nissan i Acciona no arriben a un acord per resoldre el conflicte que mantenen obert.

Davant aquesta situació, els sindicats de Nissan han volgut mostrar el seu suport a la plantilla d'Acciona. En un comunicat enviat la setmana passada, els sindicats van expressar que trobaven la mesura "poc ètica" i que realitzarien "consultes jurídiques" al voltant d'aquesta qüestió.