Els sindicats demanen evitar els acomiadaments forçosos en el nou pla de viabilitat d'ICL

La notícia sobre la voluntat d'ICL de reduir la plantilla en 110 llocs de treball genera dubtes i incerteses entre els treballadors de l'empresa, que mostren desconfiança davant del nou pla de viabilitat per fer sostenible l'activitat minera a la comarca. Entre altres qüestions, els sindicats demanen evitar els acomiadaments forçosos del personal i, alhora, reivindiquen que l'objectiu de reduir costos no afecti les condicions del nou conveni col·lectiu que pretén negociar l'empresa.

Les organitzacions sindicals afirmen que els ànims dels treballadors són baixos d'ençà de l'anunci del tancament de l'activitat minera a Vilafruns. «La decisió d'aturar aquesta explotació ha alterat el nostre ritme, a més, tenim la sensació que els miners estem al punt de mira i som els més perjudicats de la delicada situació de l'empresa», lamenta Javier Yélamos, delegat sindicat d'UGT d'Iberpotash a Súria i responsable del sector miner a Catalunya per FICA-UGT. Per aquest motiu, defensa que cal preservar els llocs de treball i evitar els acomiadaments forçosos.

En un comunicat, l'empresa explicita que el seu objectiu és que la reducció de la plantilla sigui «el menys traumàtica possible» i per això, proposarà «un pla de jubilacions anticipades, baixes voluntàries i l'amortització de llocs de treball per redundància de funcions». No obstant això, els treballadors observen amb recel aquestes mesures i temen que, en alguns casos, els miners hagin de marxar a contracor. «Sobre el paper, el nou pla de viabilitat sona bé, però caldrà veure com es durà a la pràctica», destaca Joan Manel Garrido, secretari del comitè d'empresa d'ICL a Sallent, del sindicat FICA-UGT.

Per la seva banda, el secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, afirma que, «independentment de quines siguin les condicions, estem parlant d'acomiadaments i, en aquest cas, afectaran els treballadors de la casa». El secretari apunta que encara s'ha de concretar com s'efectuaran aquestes decisions, «però la música que sona no ens agrada gens». Rueda posa de manifest que «l'empresa també preveu fer fora els treballadors absentistes i, en aquest punt, caldrà aturar-s'hi per garantir els seus drets».

Negociació del conveni

Una altra qüestió que els sindicats posen sobre la taula és la negociació del nou conveni col·lectiu que pretén plantejar l'empresa als treballadors. En aquest cas, temen que la reducció de costos que pretén impulsar l'empresa afecti les condicions laborals. «El nou pla de viabilitat que presenta ICL té l'objectiu d'abaratir costos per garantir la continuïtat de l'activitat. En aquest objectiu hi estem d'acord, sempre que no comporti una reducció dels sous i un empitjorament de les condicions dels treballadors. Si es planteja la possibilitat de negociar un nou conveni, haurem de batallar per millorar la situació actual», apunta Rueda.

Garrido també subscriu aquesta opinió i posa de manifest que, actualment, existeixen dos convenis diferents: un per als treballadors de la mina de Súria i un altre per als de la mina de Sallent. En aquest sentit, considera que «caldria unificar-los en un sol conveni per igualar les condicions laborals». De fet, pensa que pot ser una bona oportunitat per firmar un conveni que afavoreixi els treballadors i, així, millorar el nivell de benestar al lloc de treball i garantir la continuïtat de la mineria.