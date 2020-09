Treballadors d'Acciona es concentren per demanar «implicació» del Govern

Vora 200 treballadors d'Acciona i diversos representants sindicals de Nissan van concentrar-se ahir a plaça de Sant Jaume per demanar «més implicació» a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'ERO presentat per l'empresa, que afecta més de 500 empleats.

Durant la manifestació, la regidora de Drets Socials del consistori, Laura Pérez, i la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, van rebre per primera vegada a alguns dels representants de la plantilla. El president del comitè d'empresa d'Acciona, Manuel Núñez, va valorar positivament la trobada i va explicar que el consistori els ha transmès el seu desig que proveïdors i subcontractades de Nissan també estiguin a la mesa de reindustrialització.

Durant la concentració, que va començar a les 6, van poder sentir-se les habituals proclames com «mateix sostre, mateixos drets» o «si això no s'arregla, guerra». Alhora, els treballadors van reclamar que les empreses proveïdores i subcontractades de Nissan també formin part de la mesa de reindustrialització, que avui celebrarà la seva primera reunió. «Al final volem la mateixa solució que els companys de Nissan», va remarcar Núñez.

A banda dels treballadors d'Acciona, a la protesta també s'hi van poder veure figures com el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, el secretari general de Sigen-USOC de Nissan, Miguel Ruiz, o el delegat de Comissions Obreres de Nissan, Miguel Ángel Boiza.

Durant la concentració, els representants sindicals d'Acciona van demanar una major participació en les manifestacions per poder fer «més pressió». «Hem de ser molts més», va demanar un dels membres del comitè d'empresa, Juanma Seco, poc després de sortir de la reunió amb el consistori.

En aquest sentit, els treballadors d'Acciona van anunciar una nova mobilització de cara a avui per seguir exigint l'anul·lació de l'ERO i que se'ls tingui en compte a la mesa de reindustrialització. A les 10, els empleats es presentaran davant l'hotel Abba, situat al barri de Sants, on se celebrarà la segona reunió entre el comitè d'empresa d'Acciona i la direcció de la companyia. Posteriorment, un cop comenci la reunió, els empleats es desplaçaran a la delegació del govern espanyol a Barcelona, situada al número 278 del carrer Mallorca. Allà, a les 11, tindrà lloc la primera reunió de la mesa de reindustrialització, on participaran la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

La d'ahir va ser la tercera jornada de mobilitzacions pels treballadors d'Acciona. La primera va tenir lloc el passat dilluns 24 d'agost davant l'Hotel Catalonia de La Maquinista, quan es va celebrar la primera reunió entre sindicats i direcció d'empresa. Aquell mateix dia, diversos treballadors de la companyia multiservei també van concentrar-se davant l'entrada de la planta de Nissan de la Zona Franca durant el primer dia en què es reprenia l'activitat.