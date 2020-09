La xifra de matriculacions de turismes cau el 10,6% el mes d'agost a Catalunya

La matriculació de turismes a Catalunya ha caigut el 10,6% a l'agost, fins als 9.574 vehicles, segons va informar ahir Anfac. En el període acumulat des de principi d'any, la variació és del -38%, de 73.937 vehicles.

Al conjunt de l'Estat, la matriculació de turismes va retrocedir el 10,1%, amb 66.925 unitats. Segons Anfac, el mes havia començat amb un «ritme positiu» però les vendes van començar a reduir-se i no es van poder consolidar les dades del juliol.

En un comunicat, recorda que l'agost és un «menor en vendes» perquè es tracta d'un mes de vacances però que aquest any s'hi ha afegit la incertesa a causa de la situació sanitària i econòmica. Des de l'inici d'any, el descens és del 40,6%, fins a les 524.706.

Segons Fecavem, a Catalunya, es trenca la tendència positiva registrada des del juny, amb 12.028 turismes, i al juliol, amb 16.926, i que consolidava la remuntada després d'una primavera marcada per l'estat d'alarma i el confinament.

Per demarcacions, la venda de vehicles cau en totes les demarcacions, excepte a les comarques de Girona, on ha pujat el 3,1%, fins a les 1.268 unitats. A la demarcació de Barcelona, es van vendre 6.726 turismes, el 13,4% respecte a l'agost de l'any passat, mentre que a Lleida el descens va ser de l'11,1%, fins als 504, i a les comarques de Tarragona del 5,4%, fins als 1.088.

Fecavem destaca la bona tendència en la matriculació de les motocicletes i ciclomotors. Concretament, a escala de Catalunya es van matricular 3.093 motocicletes, el 27,3% més que el 2019, i 1.728 ciclomotors, on la xifra s'ha disparat en comparació a fa un any, amb el 829% més. Aquest increment s'explica per les matriculacions de les motos de lloguer després de la implantació de diverses empreses a Barcelona. Sense aquest factor, l'increment seria del 27%.