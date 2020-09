CCOO rebutja la proposta de viabilitat de la mineria

CCOO d'Indústria rebutja la proposta de Pla de viabilitat que ha presentat la direcció d'Iberpotash als comitès d'empresa de Súria i de Sallent, ja que «no es concreten aspectes que són rellevants, no aporta cap documentació i planteja una reducció de la plantilla d'ICL, un increment de la plantilla subcontractada i una renegociació a la baixa de les condicions dels convenis de les dues explotacions, que són del tot inassumibles», diu el sindicat. Davant d'aquests plantejaments, CCOO exigeix a la direcció d'ICL «més rigorositat i concreció de les propostes de futur per garantir una mineria sostenible, amb una gestió adequada dels residus i una ocupació estable i de qualitat per a totes les persones que treballen a les mines de potassa de la Catalunya Central», segons va fer públic ahir el sindicat en una nota.

El pla presentat per ICL, recorda el sindicat, «planteja la intenció de reduir costos per diverses vies. D'una banda, preveu retallar entre 100 i 110 llocs de treball de la plantilla directa d'ICL, mitjançant baixes incentivades, prejubilacions i acomiadaments per absentisme; alhora que incomplir l'acord assolit l'any passat per contractar com a personal propi tots els treballadors d'ETT acomiadats, adduint que no seria coherent acomiadar personal i contractar-ne de nou». A més, insisteix CCOO, «s'autoritza incrementar el personal subcontractat, de manera que es destruiria ocupació estable i de qualitat per una altra de més precària per aconseguir l'anunciada reducció de costos». Unes mesures, en definitiva, que el sindicat «no accepta».

CCOO també considera que «si no es torna a posar en marxa en condicions de seguretat» l'explotació de la mina de Vilafruns , no serà possible assolir la producció de 800.000 tones anuals que preveu l'empresa l'any que ve en el seu Pla de viabilitat.

Davant de l'escenari que ara es planteja, CCOO d'Indústria manifesta la seva preocupació pel canvi en l'estratègia compromesa inicialment per l'empresa en el Pla Phoenix i la insta a «continuar implementant aquest projecte industrial», que preveu la construcció d'una rampa per a l'extracció de mineral (que està inacabada), dues plantes dessaladores (només n'hi ha una de construïda i que funcioni) i una ampliació i remodelació del col·lector de salmorra (les obres segueixen pendents de començar i encara no hi ha permís administratiu), entre altres accions.