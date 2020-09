Els comitès d'empresa d'ICL asseguren que lluitaran per evitar «les baixes traumàtiques»

Els comitès d'empresa d'ICL a Súria i Sallent consideren "devastadores" les accions a curt termini que ha presentat l'empresa en el seu pla de viabilitat i que suposaran la destrucció de 110 llocs de feina. Òscar Martínez, president del comitè a Súria, assegura que "no s'entén" que ICL vulgui acomiadar un 15% de la plantilla quan, teòricament, la nova rampa de Cabanasses estarà enllestida el febrer del 2021, fet que podria suposar un nou augment de la plantilla. També Rubén Gaona, president del comitè a Sallent diu que l'empresa "hauria d'esperar i aguantar la plantilla".

Segons Òscar Martínez, president del comitè d'empresa a Súria, el pla de viabilitat d'ICL presenta "un futur esperançador" a llarg termini. "Les reserves a la part sud de la mina de Cabanasses podrien fer millorar molt les condicions, tan laborals com abaixar costos". No obstant això, rebutja que s'hagi de reduir la plantilla en 110 persones. "Esperem que el pla de jubilació que presenti sigui atractiu, perquè no contemplarem cap baixa traumàtica", assenyala.

Per la seva part, el representant dels treballadors a Sallent, Rubén Gaona, es mostra més escèptic i creu que difícilment seran unes condicions atractives i acabaran havent-hi baixes forçades "i aquí és on xocarem". Com Martínez creu que el que hauria de fer ICL és esperar que la rampa de Cabanasses estigui enllestida "i aguantar a la plantilla".



El nou conveni

A llarg termini ICL ha anunciat la negociació d'un nou conveni col·lectiu, un fet al qual des dels dos comitès d'empresa s'oposen. Gaona apel·la al fet que la difícil situació econòmica per la qual passa l'empresa "és puntual" i recorda el greuge que pot suposar per als treballadors i les seves famílies "tocar-los-hi el sou".



24 acomiadaments aquesta setmana

Des del comitès d'empresa han denunciat que l'empresa està incomplint l'acord assolit l'any passat per contractar com a personal propi tots els treballadors d'ETT. Aquesta mateixa setmana s'hauria acomiadat a 24 persones que estaven treballant a la mina de Súria a través d'ETT. "Amb el pla Phoenix l'empresa garantia 714 llocs de feina i ells sí que hi tenien cabuda", es queixa Martínez.



Vilafruns a l'espera d'un estudi

Després que, el passat mes de juliol ICL anunciés el tancament de Vilafruns, a hores d'ara encara hi ha una part de la plantilla, molt reduïda, que segueix treballant-hi fent tasques de manteniment a les instal·lacions. De moment, ha explicat Gaona, s'està fent un estudi per corroborar la viabilitat del fet que es poguessin connectar les mines de Vilafruns i Cabanasses i així es podrien mantenir les galeries. Caldrà esperar, però, a finals d'any per analitzar els resultats i serà llavors que l'empresa decidirà si opta o no per la connexió.