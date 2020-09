L'atur al territori central torna a créixer i se situa en els nivells de l'abril del 2016

L'atur registrat a les comarques centrals va créixer, el mes d'agost, de 990 persons, segons les dades fetes públiques ahir pel departament de Treball de la Generalitat, fet que deixa el nombre total de persones sense feina en aquest ter-ritori en 32.498. Això suposa un increment respecte del mes de juliol del 3,14%. Aquest augment és superior a la mitjana catalana, que es va situar, el mes passat, en el 2,41%.

L'atur registrat torna a augmentar, doncs, durant l'agost, després de dos mesos de descensos, i se situa, en termes globals, en les xifres de l'abril de l'any 2016. Els 32.498 aturats suposen, per tant, el màxim de persones sense feina en el període de pandèmia, segons les dades de Treball.

Respecte del mes d'agost de l'any passat, l'atur creix en aquestes comarques el 25,8%, fins a un total de 6.664 persones. És l'increment més reduït des del mes d'abril passat, després d'haver superat el 30% de puja el mes de juny passat.

L'atur creix respecte del juliol a totes les comarques del territori, i ho fa especialment al Berguedà (+4,92%) i al Solsonès (+4,42%). L'augment només queda per sota de la mitjana catalana al Baix Llobregat (1,83%) i a la Cerdanya (1,79%). Al Bages, l'augment és del 3,61%, dels més elevats del territori, i deixa el total de persones sense feina en 12.039. D'aquestes, més de la meitat, 6.183, corresponen a Manresa.

Al conjunt català, el nombre d'aturats torna a incrementar-se després d'un juliol marcat per la creació d'ocupació. Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur registrat a Catalunya entre juliol i agost va créixer en 11.293 persones (+2,41%), i deixa la xifra de desocupats en 480.642. En termes interanuals, l'atur registrat s'incrementa un 29,4% (durant l'agost de 2019 hi havia 371.418 aturats a Catalunya). Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, aquesta cau un 0,68% respecte al juliol (22.824 persones menys) i se situa lleugerament per sobre els 3,34 milions d'afiliats. En comparació amb l'agost de l'any passat, l'afiliació a Catalunya baixa un 3,29% (113.820 persones menys).

Catalunya és, juntament amb les Illes Balears, la comunitat que ha liderat la caiguda de l'ocupació durant el vuitè mes de l'any. Entre juliol i agost, Catalunya va sumar 11.293 nous aturats, més que qualsevol altre territori de l'Estat. En termes relatius, el nombre de desocupats es va incrementar un 2,41% a nivell intermensual, una variació únicament superada per les Illes Balears (+3,08%).

Pel que fa a les variacions interanuals (entre agost de 2019 i agost de 2020), Catalunya també se situa al capdavant de la destrucció d'ocupació. Al llarg dels últims dotze mesos, l'atur al territori s'ha incrementat en 109.224 persones, una xifra que només supera Andalusia, amb 199.238 aturats més durant l'últim exercici. En termes relatius, l'atur a Catalunya s'ha incrementat un 29,4% (és la segona variació més alta de l'Estat, superada tan sols per les Illes Balears). Les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social no inclouen els centenars de milers de persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur registrat durant l'agost creix en 29.780 persones (un 0,79% més respecte al mes de juliol) i se situa per sobre els 3,8 milions de desocupats. En comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, la xifra de desocupats s'ha incrementat un 24,04%, l'equivalent a 737.010 persones (durant l'agost de 2019, l'Estat sumava 3.065.804 aturats). Quant a l'afiliació a la Seguretat Social, l'Estat va sumar 18.792.376 afiliats a la Seguretat Social, un 0,04% més respecte al mes de juliol (6.822 persones més). Respecte a l'agost de l'exercici anterior, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure un 2,73%, amb 527.851 afiliats menys.



Final de temporada d'estiu

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va atribuir l'augment de l'atur a Catalunya al final «precipitat» de la temporada d'estiu i a la decisió de diversos governs europeus de desincentivar el turisme al país. Segons un comunicat del departament de Treball, tots dos factors han tingut un «impacte rellevant» en el mercat laboral català, amb 11.293 aturats més a l'agost, fins a un total de 480.642 persones desocupades.

«El final precipitat de la campanya turística d'estiu derivat de la covid-19 i les decisions de determinats governs europeus de condicionar, limitar o desaconsellar les visites al nostre país han provocat una baixada important de la demanda en el sector turístic i àmbits vinculats a l'activitat turística», va afirmar.