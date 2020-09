Així t'afectarà la fusió de CaixaBank i Bankia

La compra-fusió de Bankia per part de CaixaBank ha despertat ja les primeres veus d'alarma sobre els efectes d'una operació financera d'aquest calibre, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Regió7. L'associació de consumidors Facua ha alertat dels efectes nocius que té per als consumidors una concentració bancària materialitzada en la possible unió entre Bankia i CaixaBank, que podria redundar en el tancament d'oficines, més comissions i una pitjor atenció als usuaris. Un clar resum dels punts negres de l'operació, que també enforteix el grup resultant de cara al futur i beneficia milers de petits accionistes que veuen com el preu de les accions s'ha disparat.

El portaveu de Facua Rubén Sánchez ha qualificat de «presa de pèl» tot el que ha ocorregut amb Bankia a l'entendre que amb aquesta eventual operació es desconeix quin serà el futur de la injecció de diners públics que va requerir l'entitat i que «de moment no hem recuperat en el seu percentatge més gran».

En aquest sentit, ha remarcat que vuit anys després no s'ha recuperat la immensa majoria dels més de 20.000 milions d'euros que es van injectar a Bankia i ha afegit que aquesta possible fusió suposa «dir adeu» a una banca pública, una mesura que defensa l'organització de consumidors.

Tancament d'oficines i més comissions

Sánchez ha assegurat que Bankia podia haver encarnat aquesta banca pública si el Govern hagués volgut, cosa que hagués servit per donar exemple en el sector amb mesures que no fossin lesives per als consumidors. Després de l'operació –que si tirés endavant crearà el banc més gran d'Espanya– Facua creu que es presenten moltes incerteses per als consumidors i preveu un tancament d'oficines més gran del que ja s'està veient en el sector, cosa que perjudicaria l'ocupació i la qualitat d'atenció als consumidors.

«La concentració bancària acaba perjudicant els consumidors per la pèrdua de poder de negociació davant aquest sector i pot acabar traduint-se en un augment de les comissions que paguen els consumidors i que s'està vivint en els últims anys amb les diferents entitats», ha afegit.

Inversors

Per als experts d'Investing.com, la crisi del coronavirus ha afectat notablement l'activitat i el balanç de les entitats financeres i «ha obert la veda d'una possible era de fusions bancàries». Aquesta situació beneficia els inversors o els posseïdors d'accions, molts petits accionistes que tenen els seus estalvis en renda variable.