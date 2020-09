Díaz: els ERTO s'allargaran «fins que sigui necessari» per la incertesa sanitària

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que els ERTO s'allargaran «fins que sigui necessari» per la incertesa sanitària. En una entrevista a IB3, Díaz va dir que els expedients «sens dubte» aniran més enllà del 30 de setembre, la seva actual data de finalització. Amb tot, no va voler dir fins quan seria la nova pròrroga, que s'ha de negociar a partir d'avui amb sindicats i patronals. «Fins que no hi hagi una vacuna, no hi ha cap certesa», va dir. Díaz també va destacar que el seu ministeri treballa perquè els afectats per un ERTO segueixin cobrant el 70% de la base de cotització encara que faci sis mesos de l'expedient, i no el 50%, com estableix la norma actual, basada en una reforma del PP.

D'altra banda, Díaz va confirmar que el Govern treballa en una baixa per incapacitat temporal per als pares que hagin de cuidar fills en quarantena que no hagin donat positiu en les proves PCR.

«En el que s'està treballant és en l'extensió de baixa per quarantena fins i tot en el cas d'un menor que no ha estat contagiat, la qual cosa és una incapacitat temporal per quarantena indirecta», va indicar Díaz.

Aquesta possibilitat ja va ser anunciada dimecres pel vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, l'endemà que la ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, es referís exclusivament a les baixes per a pares amb fills contagiats que haguessin de fer quarantena i al programa «Em cuida» per a treballadors amb fills amb PCR negativa que hagin de romandre en aïllament.

Precisament, sobre el pla «Em cuida», Yolanda Díaz va reiterar la voluntat de l'Executiu de prorrogar-lo més enllà del 22 de setembre i va assegurar que demanarà «promptitud» als agents socials en la negociació «per donar certeses a la gent». La titular de Treball va enaltir les característiques d'aquest programa, que qualifica d'«històric», perquè «mai en la història de la legislació laboral d'aquest país s'ha permès un dret de preferència del treballador perquè triï l'adaptació de la seva jornada i fins i tot una reducció de fins al 100%».