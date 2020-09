Retiren a França quatre lots de fuet d'Embotits Solà arran d'un brot de salmonel·losi

França ha fet retirar quatre lots de fuet elaborats per Embotits Solà de Gurb (Osona) per una alerta sanitària arran d'un brot de salmonel·losi amb 18 afectats entre el 8 de juliol i el 3 d'agost. En un comunicat, l'empresa detalla que van tenir constància de l'alerta amb la primera inspecció de Protecció de Salut de la Generalitat el 25 d'agost i que posteriorment s'han fet tres inspeccions més. "L'autoritat sanitària no ha trobat evidències per concloure que hi ha risc de salmonel·la a les instal·lacions" i la fàbrica segueix en funcionament. S'ha obert una investigació interna. Des de l'empresa informen que totes les mostres dels lots retirats han donat negatiu per salmonel·la i que estan a l'espera dels resultats finals de França.

L'empresa de Gurb va tenir constància de l'alerta després de la primera inspecció feta el 25 d'agost d'aquest any per les autoritats de control d'inspecció sanitari de la Subdirecció General de Protecció de Salut de a la Generalitat. Posteriorment, s'han fet tres inspeccions més a les instal·lacions el 27 i 31 d'agost i la darrera, aquest dijous. Segons informen en un comunicat, "l'autoritat sanitària no ha trobat evidències per concloure que hi ha risc de salmonel·la a les instal·lacions".

L'alerta sanitària notificada a França afecta quatre lots d'un fuet de 150 g que s'han retirat de forma preventiva a aquest país. No n'hi ha cap que s'hagués comercialitzat a l'estat espanyol. Es tracta dels lots 20/22-03, 20/26-02, 20/26-03 i 20/27-01.

L'alerta alimentària procedent de França apuntava la sospita que el brot de salmonel·losi estigués relacionat amb el producte. Va afectar 18 persones entre el 8 de juliol i 3 d'agost. "Però fins a dia d'avui no s'han analitzat els aliments implicats, ni tenim el seu resultat analític per tal d'identificar el cep de salmonel·la. Estem a l'espera dels resultats finals", subratlla l'empresa càrnia.

De forma paral·lela, Embotits Solà va obrir una investigació interna el mateix 25 d'agost arran de la primera inspecció i es va traslladar tota la informació de traçabilitat, autocontrol, analítiques i altres documentacions relacionades.

L'empresa disposa de totes les mostres de cadascun dels lots retirats i les analítiques han sortit negatiu en salmonel·la. Tot i això, l'empresa manté oberta la investigació interna en cas que hi pogués haver alguna altra causa. Al mateix temps, s'han establert sistemes de control addicionals a tots els productes que comercialitzen.

Embotits Solà està certificada per les normes internacionals de seguretat alimentària BRC FOOD i IFS que garanteixen els "estàndards de qualitat i seguretat alimentària que exigeixen el compliment de les normes".

La direcció manté oberts tots els mecanismes de comunicació per tenir informats clients, autoritats sanitàries i proveïdors i subratlla el "compromís total de claredat i transparència" en la gestió d'aquesta alerta sanitària.