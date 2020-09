Obre una botiga de vins amb espai de degustació a Manresa

A Manresa es podrà gaudir, a partir de la setmana que ve, d'un nou espai dedicat al món del vi. Segons va explicar a aquest diari el propietari del local, Sisco Caballo, a Vitastus, situat al número 14 del carrer de Puigterrà de Baix, s'hi podran comprar i tastar vins, cerveses, formatges, embotits i altres productes d'alimentació.

Un tret distintiu de Vitastus és que tots els productes que oferirà són aptes per a celíacs. «El meu fill és celíac, i sempre he patit per trobar productes sense gluten. Com que estic conscienciat sobre la celiaquia, vaig decidir que Vitastus fos gluten free», explica Caballo, que remarca que tots els productes que s'hi vendran són de gamma mitjana-alta.

Vitastus obrirà les portes al públic dilluns o dimarts de la setmana entrant (Caballo va confirmar que anunciarà la data avui o demà al perfil de Vitastus a les xarxes socials). La intenció inicial era fer-ho dijous de la setmana passada, però el risc de rebrot de covid-19 i la incertesa han endarrerit la inauguració.

Caballo feia un any que donava voltes a la idea d'obrir una botiga de vins amb espai de degustació. Tot i això, el projecte no va començar a agafar cos fins a les setmanes de confinament. Caballo, que treballa en el sector de la publicitat i el màrqueting, recorda que aquells dies el volum de feina va baixar significativament, i que va aprofitar les hores mortes tancat a casa per pensar en el projecte. «Va ser cap al juny quan vaig dir: endavant, m'hi llanço. Tothom m'ha dit que he perdut el seny per haver decidit d'obrir ara la botiga, però n'estic convençudíssim», explica Caballo.