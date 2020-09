Els empresaris dubten d'una reactivació econòmica abans d'acabar l'any

Una de les conseqüències més visibles de la pandèmia és la crisi econòmica que va començar a mitjan març, quan moltes empreses es van veure abocades a aturar la seva activitat. Mesos després de l'estat d'alarma, patronals i associacions afirmen que la recuperació avança a ritmes diferents segons l'àmbit econòmic i, si bé van detectar un lleuger repunt de l'activitat a final de juny, ara veuen amb incertesa una possible represa abans d'acabar l'últim trimestre de l'any, davant l'augment de contagis de covid-19.

«El sector va agafar embranzida a l'inici de l'estiu, quan es va acabar l'estat d'alarma i les empreses van reprendre l'activitat. Ara, però, amb el repunt de casos, l'economia ha tornat a frenar». És el diagnòstic que fa el president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), Joan Domènech. No obstant, remarca que la situació és més favorable respecte a l'inici de la pandèmia, ja que l'activitat de més del 60% d'empreses de la comarca es troba entre el 75% i el 100%, segons una enquesta realitzada per l'organització empresarial.

Per la seva part, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, destaca que «la situació sanitària no està estabilitzada i, per tant, és extremadament difícil fer qualsevol tipus de predicció per saber com serà aquesta tardor». Quan es va reprendre l'activitat industrial, amb la fi de l'estat d'alarma, hi va haver un lleuger respir en el sector, segons Gratacòs. Tot i així, afirma que no preveu un creixement de l'economia fins al segon semestre de l'any 2021 «atès que la majoria d'empreses preveuen una caiguda de la producció d'entre el 25% i el 30% a final d'aquest any».

El món empresarial del Berguedà també observa l'evolució de la pandèmia amb preocupació. «Els nous rebrots generen molta incertesa a les empreses de la comarca i, a més, se senten desemparades sense una ruta clara a seguir», manifesta el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols. El desconcert és una sensació compartida per tots els àmbits econòmics, però el nivell de recuperació és desigual segons el sector, assenyala Serarols. «Un dels àmbits que avança a més bon ritme és el turisme d'interior, ja que les empreses de la comarca han notat més moviment durant aquest estiu», afirma Serarols. A banda del turisme, a les comarques centrals, altres sectors com la indústria alimentària també registren bons resultats, però el comerç local i les petites empreses són alguns dels àmbits més afectats, segons les associacions empresarials.



Ajudes insuficients

El sector empresarial lamenta que la majoria d'ajudes atorgades des de l'administració per tal de facilitar la represa de l'activitat econòmica han arribat tard i amb comptagotes. Des de la Cambra de Comerç de Manresa, Gratacòs posa de manifest que «les mesures econòmiques per fer front a la covid-19 arriben a destemps i són de difícil tramitació». D'altra banda, també assenyala que «les empreses petites han tingut més dificultats per accedir a les subvencions, ja que l'Estat no va deixar clar quins eren els requisits per acollir-se en aquests ajuts».

En la mateixa línia, Domènech afirma, des de la UEA, que els autònoms i els petits empresaris han sigut els més perjudicats. També destaca que un dels principals problemes ha sigut la ineficàcia dels préstecs ICO, que en alguns casos han sigut denegats o no han acabat d'arribar als seus destinataris. Per últim, reivindica que el més urgent és prolongar els ERTO per força major fins l'any vinent. Una demanda que subscriuen totes les patronals i associacions consultades per poder fer front als efectes de la pandèmia.

Els agents econòmics apunten que, en el cas que s'acabin els ERTO, moltes persones quedaran l'atur i, aquest fet, debilitarà encara més l'economia. Tots ells defensen que els mesos que queden abans d'acabar l'any seran determinants per definir el futur econòmic del país i, en aquest sentit, consideren que a l'hora de decidir les mesures per pal·liar la crisi econòmica és necessari el diàleg entre el sector empresarial, l'econòmic i el social per consensuar el camí a seguir per afrontar el futur.