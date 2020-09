El preu de l'habitatge en venda puja prop d'un 20% a Catalunya en cinc anys

El preu de l'habitatge en venda ha pujat un 19% a Catalunya en els darrers cinc anys, segons l'estudi de 'Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya' elaborat per Fotocasa. Així, analitzant els increments percentuals acumulats des del 2015, el preu mitjà per metre quadrat dels habitatges en venda va passar dels 2.071 euros per metre quadrat al juny del 2015 als 2.470 euros al juny del 2020. Per exemple, els qui van comprar un pis de 80 metres quadrats van pagar una mitjana de 165.695 euros el 2015 i els qui ho facin ara hauran d'abonar 197.631 euros.

L'augment del 19% és el quart més alt de tot l'Estat i se situa cinc punts per sobre la mitjana estatal, que al juny del 2020 va ser del 15%. Per ciutats, Barcelona és la que va patir un major augment, amb un 35% més, segons l'estudi de Fotocasa, seguit de Girona (+31%), Tarragona (+15%) i Lleida (+6%).

Segons la directora de comunicació de Fotocasa, a finals del 2019 es va produir el primer descens del preu interanual dels habitatges de segona mà després de quasi quatre augments consecutius. L'augment més destacat es va produir en el període acumulat d'entre el 2016 i el 2020, amb un 24%. En canvi, entre 2018 i 2020 es van mantenir estables i entre 2019 i 2020 van caure un 3%. "Aquestes baixades de preu no seran molt destacades perquè els preus actuals estan quasi un 40% per sota dels que es van assolir durant el 'boom' immobiliari", explica.

Per comunitats, els increments més destacats del preu dels habitatges en venda es van produir amb les Illes Balears, amb un 48% més (2.764 euros per metre quadrat); la Comunitat de Madrid, amb un 37% més (3.050 euros per metre quadrat) i les Illes Canàries, també amb un 37% més (1.774 euros per metre quadrat). En quarta posició, se situa Catalunya, amb un 19% més (2.470 euros).