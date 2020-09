El Parlament aprova la llei per regular els preus dels lloguers en ciutats de més de 20.000 habitants com Manresa

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la proposició de llei per regular els preus dels lloguers d'habitatges a 60 municipis catalans, d'entre els quals es troben Manresa i Igualada. Amb els vots a favor de JxCat, ERC, CatECP i la CUP i els contraris de Cs, PSC, PDeCAT i PPC la cambra catalana ha validat la mesura que pretén regular la "contenció" i "moderació" de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb "mercat d'habitatge tens". L'aprovació de la regulació ha estat possible després d'un acord 'in extremis' entre el Sindicat de Llogaters, JxCat, ERC, CatECP i la CUP. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) no ha avalat bona part de la llei en creure que alguns dels articles contradiuen la Constitució i l'Estatut.

De fet, al llarg del debat previ a l'aprovació Cs, PSC i PPC han advertit als grups promotors que la llei no té recorregut perquè el Parlament no té competències per legislar en la regulació dels lloguer. Cs i PSC han acusat JxCat, ERC, CatECP i la CUP de buscar confrontació amb l'Estat i rèdits electorals. Per la seva banda, el PPC ha anunciat que "en breu" recorrerà la norma davant el Tribunal Constitucional (TC).

Quatre diputats del PDeCAT, que formen part del grup parlamentari de JxCat, han votat contra la proposició de llei. El Partit Demòcrata ha emès un comunicat on ha descartat donar suport a la mesura perquè "no es defensa el petit propietari i perquè es produirà l'efecte de que hi haurà menys pisos de lloguer al mercat en els propers anys com s'ha acreditat en d'altres experiències a nivell internacional".

També dos diputats de Demòcrates, que formen part del grup republicà, han votat en contra de la norma per regular els lloguers. En un comunicat, han defensat que la mesura "beneficiaria a les estructures econòmiques, com els fons d'inversió, perjudicaria als petits propietaris, que a Catalunya representa un 80% dels llogaters, i tindria l'efecte de disminuir l'oferta de pisos de lloguer".

El ple ha aprovat la proposició de llei amb 71 vots a favor i 63 en contra. La cambra ha rebutjat les esmenes presentades per Cs, PSC i PPC i ha aprovat les transaccionades de JxCat. La proposició s'ha pogut aprovar després d'un acord 'in extremis' i perquè JxCat ha retirat altres esmenes que havia presentat. Entre les modificacions que s'han acordat per comptar amb el suport de la formació de Puigdemont, hi ha que es tinguin en compte les despeses dels propietaris en la rehabilitació dels immobles i exclourà els petits tenidors en situació de vulnerabilitat, és a dir, amb uns ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals incloent les rendes.