El Banco Santander, millor banc del món en diversitat i inclusió, i per a pimes

El Banco Santander ha estat reconegut com el millor banc del món en diversitat i inclusió i com a millor banc del món per a pimes en l'edició 2020 dels premis 'Excellence in Leadership' de la revista 'Euromoney'. Es tracta de la primera vegada que Santander és nomenat millor banc del món en diversitat i inclusió. Euromoney destaca l'alt nivell d'exigència i abast dels programes de diversitat i inclusió de Santander i la seva capacitat per a desenvolupar-los en països amb diferent nivell de desenvolupament i diversitat cultural.

La presidenta del grup, Ana Botín, ha destacat el seu compromís de construir un banc més responsable, per al que han fixat "una sèrie d'ambiciosos objectius". És la tercera vegada en cinc anys que Santander guanya el premi pels seus serveis per a pimes. En aquesta edició ha influït l'impacte de la covid-19, perquè el guardó ha reconegut les iniciatives implementades per l'entitat durant la pandèmia. "La covid-19 ha donat al banc espanyol l'oportunitat de demostrar els avantatges d'una franquícia global de pimes, fins i tot per a clients sense operacions internacionals", ha ressaltat 'Euromoney'.



La resposta de Santanderja va ser elogiada per Euromoney al juliol, quan va guanyar el premi d'excel·lència en lideratge en l'edició regional. A més, la revista va reconèixer a Santander com a millor banc per a pimes d'Europa Occidental i Llatinoamèrica, millor banc d'Espanya i Portugal i millor banc d'inversions de Portugal. Els premis globals de Euromoney també han premiat a JPMorgan com a millor banc, a Goldman Sachs com a millor banc d'inversió, a Brian Moynihan (Bank of America) com a banquer de l'any, a BNP Paribas com a millor banca d'empreses o a Deutsche Bank com a millor transformació bancària, entre altres.