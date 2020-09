L'Eurogrup descarta retirar a curt termini les mesures contra la crisi per la covid-19

L'Eurogrup descarta retirar a curt termini les mesures impulsades per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la covid-19. Després de la reunió dels ministres de Finances europeus a Berlín, el president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe, ha assegurat que hi ha un ampli "consens" entre els titulars de Finances per no retirar de manera "abrupta" les mesures. "En general, la política fiscal seguirà donant suport a l'economia", ha dit Donohoe, que ha confirmat que els objectius de dèficit continuaran suspesos.

En la roda de premsa posterior a la trobada, l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha assegurat que preveuen que la majoria dels estats de l'eurozona no hagin assolit a finals del 2021 un PIB que estigui a nivells previs a la pandèmia. "En el camí a la recuperació hi ha encara molta incertesa", ha remarcat.

Per la seva banda, la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha demanat als estats que facin "més" contra la crisi. "La nostra política monetària d'estímuls necessita el suport de la política fiscal", ha dit Lagarde, que ha avisat d'una recuperació "desigual, incompleta i asimètrica".