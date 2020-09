La caiguda de l'IPC es modera fins al -0,5% per la pujada del preu de la llum

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha moderat la seva caiguda el mes d'agost i s'ha situat en el -0,5% de taxa interanual per la pujada dels preus de l'electricitat, una dada que coincideix amb l'avançada el 31 d'agost i confirmada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una dècima menys que al juliol (-0,6%).

Amb la xifra d'agost, la inflació acumula 5 mesos de taxes negatives, amb descensos del -0,7% a l'abril, del -0,9% al maig, del -0,3% al juny i del citat -0,6% al juliol.

El grup que ha tingut més influència negativa en l'evolució de l'IPC de l'agost ha estat l'oci i la cultura, que ha presentat una taxa del -2,1%, un punt menys que la del mes anterior, ja que els preus dels paquets turístics van augmentar més el 2019 que aquest mes.

Com a contrapartida, els grups que destaquen per la seva influència en l'augment de la taxa anual són l'habitatge, amb una taxa que s'incrementa més d'un punt i se situa en el -2,7%. Un comportament conseqüència directa de la pujada del preu de la llum, davant el descens registrat el 2019.

El grup dels hotels, restaurants i cafès, que augmenta la seva variació dues dècimes fins al 0,5%, ja que els preus dels serveis d'allotjament han pujat el mes d'agost, s'havien mantingut estables l'any anterior. I el transport, amb una variació del -4,4%, una dècima més que al juliol, causada per l'increment de preus dels carburants i lubricants per al transport personal aquest mes, mentre que van baixar en el vuitè mes de l'any passat.

L'INE també destaca en aquest últim grup –encara que en sentit contrari- la baixada de preus del transport aeri de passatgers, davant la pujada de l'any passat. En termes mensuals (agost sobre juliol), l'IPC s'ha mantingut estable sense cap tipus de variació (0,0%). En concret, la variació mensual dels béns de covid-19 (productes d'alimentació, begudes, tabac, neteja i articles no duradors per a la llar, productes farmacèutics, menjar per a animals i articles per a la cura personal) va ser del 0,1% a l'agost. Entre els productes destaquen la pujada dels preus del peix i el marisc (0,9%) i de la carn (0,4%) respecte del mes de juliol. També sobresurt en sentit contrari el descens mensual del preu de la fruita, el -1,4%, i del gas, el -0,9%.