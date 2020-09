Comissions CaixaBank: ¿quant pugen i com es poden evitar?

Després de la irrupció del coronavirus, l'activitat econòmica torna gradualment a la seva normalitat. I això inclou la banca, que, en plena reorganització del seu negoci, reactiva els plans que tenia abans de la pandèmia. Entre aquests, l'increment del cobrament de nous recàrrecs als clients menys vinculats amb l'entitat amb l'objectiu de fidelitzar-los. És a dir, a més serveis contractats, menys comissions.

L'últim exemple és CaixaBank. L'entitat que està a punt de fusionar-se amb Bankia cobrarà a partir de l'1 d'octubre una comissió de fins a 240 euros a l'any (60 al trimestre) pel manteniment dels comptes corrents si no es compleixen una sèrie de condicions. L'objectiu de l'entitat és fomentar la fidelització dels usuaris i passar dels 8,1 milions de clients vinculats que té en l'actualitat (el 62,7% de la base de clients particulars) als 9 milions. L'entitat catalana supera els 4 milions de nòmines domiciliades, amb una quota de mercat que assoleix el 27,1%.



Com evitar la comissió més alta

Aquest canvi estava previst aplicar-lo a l'abril, però la pandèmia del coronavirus va provocar que s'ajornés fins a l'octubre. Per evitar el recàrrec més alt (240 euros anuals), el banc fixa l'obligació de tenir domiciliada una nòmina superior a 600 euros mensuals o una pensió de més de 300 euros, o bé un saldo de 20.000 euros en fons d'inversió, carteres de fons, estructurats, carteres gestionades, assegurances d'estalvi i plans de pensions individuals amb una empresa del grup CaixaBank. Llavors hauran de pagar 15 euros al trimestre, en lloc de 60. És a dir, 60 euros a l'any.

Però si a més de complir tot l'anterior el client té tres rebuts domiciliats o fa tres compres amb targeta de crèdit al trimestre, la comissió es reduirà a zero, no haurà de pagar res pel seu compte. A més, la quota serà també gratuïta si algun titular és de Banca Privada, si tots els titulars són d'edat inferior als 26 anys i en el cas dels nous clients (1 any gratis).



Altres bancs

L'estratègia de CaixaBank no és un fet aïllat en el sector bancari espanyol, que en els últims mesos ha optat per endurir les comissions de manteniment dels comptes per a aquells clients menys fidels amb l'objectiu d'acostar-los a una entitat. És el cas del Santander, que va deixar de comercialitzar el Compte 1,2,3 el gener de l'any passat per donar pas a un nou producte, el Compte Zero, que inclou una comissió de 144 euros a l'any (12 euros al mes) si no es compleixen unes condicions mínimes (tenir domiciliada la nòmina d'almenys 600 euros o una pensió de 300 euros al mes i o bé tenir tres rebuts domiciliats o utilitzar almenys sis vegades qualssevol de les targetes del banc. Una altra opció per evitar el recàrrec és tenir un saldo mitjà mensual en fons, plans de pensions individuals, assegurances d'estalvi i inversió i plans de previsió assegurats, iguals o superiors a 20.000 euros, o mantenir al banc un nombre d'accions del Santander igual o superior als 1.000 euros). El banc va eliminar aquest recàrrec durant l'estat d'alarma «als clients que deixaven de complir condicions com a conseqüència de la Covid-19», però en l'actualitat torna a tenir-lo vigent.

Altres entitats bancàries com el BBVA, Bankia o el Sabadell van optar per endurir les condicions necessàries per mantenir la gratuïtat del compte a principis d'aquest any, i van generalitzar així una tendència de la qual, després de CaixaBank, no s'escapa cap dels grans bancs espanyols.