Díaz anuncia una prestació de 180 dies per als treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat una prestació de fins a 180 dies per als treballadors acollits a un ERTO que siguin acomiadats. En una entrevista a TVE, Díaz ha assegurat que aquells que hagin estat en un expedient temporal de regulació de l'ocupació comptaran amb aquesta prestació de sis mesos si en un "futur" se'ls fa fora de la feina.

La ministra ha dit també que el que anomena "comptador a zero" es posarà en marxa quan se'ls "expulsi" del seu lloc de treball. "Això mai ha passat en la història laboral", ha insistit. Díaz també ha apostat per mantenir el 70% de la base reguladora a partir dels sis mesos de l'ERTO i ha afirmat que aquesta setmana serà "clau" en la negociació de la mesa de diàleg social.

En aquest sentit, també ha avançat que l'executiu està treballant per "complementar" el pla 'Em cuida' amb la incapacitat temporal per quarantena per als pares amb fills en quarantena sense positiu per covid-19.

Durant l'entrevista, la ministra també ha insistit que el govern espanyol i els integrats de la taula de diàleg coneixen quins sectors són els més afectats per la crisi i ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat: "Tindrem mecanismes de protecció quan ho necessitem".

D'altra banda, i sobre la data per prorrogar els ERTO, ha dit que el 31 de desembre seria un "error" perquè "agafaria per la meitat la campanya de Nadal". "Probablement ni sigui l'adequada i haguem de negociar una mica més enllà", ha remarcat.

Díaz també ha defensat la llei del teletreball i ha afirmat que "modernitzarà" les relacions laborals al país i que garantirà la "igualtat de drets" i "compensarà despeses".

En relació a incentivar el retard en la jubilació, Díaz ha dit que "entorpiria" la capacitat dels joves a incorporar-se al mercat laboral i que, precisament, el "repte" ha de ser aquest.