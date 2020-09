Eurecat Manresa coordina un projecte per recuperar minerals marins

El centre tecnològic Eurecat Manresa coordina el projecte europeu Sea4Value, que desenvoluparà un nou procés per a la recuperació de metalls i minerals d'alt valor procedents dels efluents generats en plantes de dessalinització d'aigua de mar, amb l'objectiu de convertir-los en una font de matèries primeres, en la línia de l'economia circular.

Segons recorda Eurecat Manresa, les gairebé 16.000 plantes de dessalinització operatives al món aboquen un efluent concentrat hipersalí associat a un impacte negatiu, però també amb una concentració elevada de compostos valuosos com el liti o el magnesi, entre d'altres. El projecte Sea4Value «pretén aprofitar la concentració que té lloc en els processos de dessalinització per desenvolupar tecnologia que permeti l'extracció dels minerals continguts en els mars i oceans, establint-los com a una nova font sostenible de recursos», expliquen fonts de l'antic CTM.