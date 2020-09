El 62% dels treballadors podrien acollir-se a la nova llei del teletreball

Sis de cada 10 treballadors a Espanya podrien i voldrien acollir-se a la nova llei de teletreball que ultima el Govern. La pandèmia ha suposat un abans i un després en el dia a dia de les oficines i l'extensió del treball a distància té molta acceptació en el mercat laboral. La majoria de treballadors volen continuar teletreballant una vegada superada l'etapa d'emergència, però llimant elements que actualment segueix pendents. La repartició de costos en materials entre empresa i treballador és un dels elements que més valoren els enquestats d'un informe presentat aquest dimecres per la Cambra de Comerç d'Espanya.

L'estudi presentat aquest dimecres constata que tres de cada quatre treballadors enquestats considera que pot desenvolupar a distància tota o bona part de la seva activitat. I d'aquests el 84% afirma que li agradaria treballar entre dos i tres dies a la setmana des de fora de l'oficina. L'encreuament d'aquestes dues magnituds revela que el 62% dels treballadors podrien i voldrien acollir-se a la nova regulació del treball a distància que està ultimant el Ministeri de Treball. Segons l'últim esborrany amb què treballen les parts, totes les persones que treballin a distància dos o més dies a la setmana podrien acollir-se a la nova normativa.

La majoria de treballadors, segons l'enquesta avalada des de la Cambra de Comerç d'Espanya, volen tornar a l'oficina però no tant com abans, sinó compaginant-lo amb el treball a distància. Els motius principals que addueixen són el desplaçament entre casa i la feina i l'estalvi de despeses personals. Aquest afany de teletreball no mostra una diferència significativa entre homes i dones i només els treballadors de més de 55 anys expressen una menor voluntat d'incorporar aquesta modalitat en el seu dia a dia.

Una de les novetats principals que introdueix la nova llei del treball a distància que ultima el Govern és l'obligació de les empreses de costejar part de les despeses operatives del treballador. Aquest és un element sobre el qual els treballadors destaquen especials dificultats per implicar les empreses. Quatre de cada 10 enquestats considera que l'empresa hauria de millorar els mitjans que posa a disposició del treballador. Aquest és un factor clau de la nova legislació que requereix consens entre plantilla i direcció, perquè la definició de les compensacions està contemplada en l'últim esborrany dins de la negociació col·lectiva.