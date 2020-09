Acord entre CaixaBank i Bankia: els bancs convoquen per a dijous els consells d'administració

Bankia i CaixaBank reuniran demà dijous els seus consells d'administració per aprovar la fusió de les dues entitats, un cop arribat a un acord entre les cúpules, que comptaria a més amb el vistiplau dels seus principals accionistes, segons han informat a Efe fonts financeres.

Des que es van anunciar a principis de setembre les converses entre les dues entitats per crear el banc d'Espanya, el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, han estat negociant l'acord de fusió.

I aquest pacte compta ja amb el beneplàcit de la vicepresidenta del Govern espanyol Nadia Calviño, en representació dels interessos de l'Estat -principal accionista de Bankia-, i d'Isidre Fainé, com a màxim responsable de CriteriaCaixa i la Fundació La Caixa, primer accionista de CaixaBank, afegeixen les mateixes fonts.

Fonts financeres han confirmat que les entitats convocaran aquesta tarda els seus consells d'administració per celebrar dijous una reunió on hauran de donar llum verda a la integració. Les negociacions, des que es va confirmar l'inici de les converses per explorar la fusió, han estat intenses, i han servit per perfilar el pes que tindrà cada entitat en el nou banc, així com el nom –que seguirà sent CaixaBank– o el procés de sinèrgies per retallar costos i plantilla, i garantir la rendibilitat. El FROB, principal accionista de Bankia, haurà d'analitzar també l'operació.