L'opinió dels usuaris arriba al banc online per mitjà del BBVA

L'app de BBVA incorpora la possibilitat de valorar la contractació online dels productes financers. Aquesta millora ha generat que, en els primers mesos de l'any, la conversió en contractacions finalitzades després de la consulta de les opinions voluntàries dels clients s'hagi incrementat en 4,4 punts percentuals.

Una de les grans aportacions del comerç online és la possibilitat de consultar les opinions d'altres usuaris abans de comprar un producte. Aquest avantatge s'ha traslladat també al món bancari per mitjà del BBVA, que a principi d'any va incorporar a la seva aplicació mòbil la possibilitat de valorar la contractació online dels productes financers, començant pel préstec personal immediat.

El resultat, segons explica l'entitat, és significatiu: els usuaris que abans consulten els comentaris d'altres són més proclius a acabar contractant el producte.En concret, la conversió en contractacions finalitzades després de la consulta de les opinions voluntàries dels clients s'ha incrementat en 4,4 punts percentuals en els primers mesos del 2020 respecte a les no precedides per la visualització de les valoracions. «El fet d'oferir als usuaris de l'app la possibilitat de disposar de les opinions que voluntàriament altres clients han fet sobre la contractació digital dels productes o serveis, és una de les apostes de la nostra entitat», expliquen des del BBVA.



Nota excel·lent

En el primer semestre de l'any, la valoració sobre el procés de contractació digital d'un préstec immediat s'ha situat en el 9,5 sobre 10, i ha acumulat un total de 10.830 opinions. A través d'aquest feedback els clients poden puntuar com ha sigut aquesta experiència digital de l'1 al 5, així com afegir un comentari o valoració sobre el procés de contractació a través dels canals online del BBVA. Aquesta informació està disponible per a tots els clients que poden accedir a un préstec personal immediat.

Gràcies a això, entre gener i abril del 2020, les 30.600 visites a aquesta solució de feedback per a la contractació del préstec personal immediat van suposar la confirmació d'un total de 1.900 contractacions. Els 2,6 milions de visites que va registrar aquest producte sense que els interessats tinguessin en compte les opinions d'altres clients van culminar en 43.700 contractacions. És a dir, el 6,1%, davant l'1,7%.

Pròximament, el BBVA incorporarà l'opció de valorar la contractació digital de productes com targetes –que es contracten directament per l'app i la web– o de funcionalitats com Valora Coches o Tus Otros Bancos. Unes millores que van molt lligades al fet que l'smartphone continua sent el dispositiu més utilitzat pels clients del BBVA a l'hora de gestionar les seves finances.