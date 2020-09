CaixaBank dividirà la seu operativa entre Barcelona i Madrid i mantindrà la social a València

La nova entitat resultant de la fusió entre Caixabank i Bankia mantindrà la seu social a València, com fins ara, i repartirà les dues seus operatives entre Barcelona i Madrid, segons han explicat aquest divendres al migdia el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, i el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Tot i així, no han concretat encara quines funcions concretes acollirà cada una de les dues ciutats, ja que han recordat que el procés de fusió no acabarà "fins ben entrat" el primer trimestre del 2021. Sobre la reestructuració de la plantilla, Gortázar ha admès que hi haurà solapament de funcions entre les dues entitats però ha evita concretar quants treballadors afectarà i quins perfils.

En la roda de premsa celebrada a València per presentar la fusió entre les dues entitats i que s'ha allargat més de dues hores i mitja, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que la nova entitat neix "amb força". "Néixer amb força, solvència i bona qualitat creditícia ens permet marge no només en aconseguir bons resultats sinó ajudar la societat en un moment com el que estem", ha indicat Gortázar, que també ha subratllat que la liquiditat que sumaran les dues entitats, s'enfilarà fins als 128.000 milions d'euros.

A més, pel conseller delegat de Caixabank, l'operació és una "oportunitat molt gran de generar valor per als accionistes" i ha destacat que es crea una base de clients molt àmplia, de 20 milions de persones, i amb molta capil·laritat en el territori, tant en el cas de l'entitat catalana com Bankia. Concretament, tindrà representació en 2.200 municipis i en 290 serà l'única entitat amb representació. En aquest sentit, ha garantit que no abandonarà les zones rurals.

D'altra banda, ha celebrat que la nova entitat, que serà la més gran de l'Estat i una de les més grans d'Europa, tindrà amb un 24% dels dipòsits, un 25% dels crèdits i un 29% dels productes d'estalvi a llarg termini, entre els quals hi ha les assegurances d'estalvi, els fons d'inversió i els plans de pensió.

La fusió comportarà una incompatibilitat del sector assegurances i Gortázar ja ha avisat que caldrà "renegociar" les aliances ja que CaixaBank mantindrà com a soci VidaCaixa. Per la seva part, Goirigolzarri ha donat per fer el trencament de la seva aliança amb Mapfre, amb qui ha dit que la relació ha estat "magnífica".

Els dos dirigents han quantificat els costos de reestructuració en 2.500 milions d'euros, inclosos els costos d'un eventual procés de reestructuració de la plantilla. Tant Gortázar com Goirigolzarri han insistit que la culminació de la fusió no es produirà fins d'aquí almenys mig any, quan reguladors de la competència, el Banc d'Espanya i el govern espanyol hi donin el seu vistiplau i que els consells d'administració aprovin els informes de fusió i se celebrin les respectives Juntes General d'Accionistes.

Mentrestant, les dues entitats funcionaran independentment sota els seus respectius òrgans de govern i competint entre elles i l'impacte entre els treballadors "serà zero" en els pròxims mesos, segons el conseller delegat de CaixaBank. No obstant això, ha comentat que preveu unes "negociacions complicades". "Ens hi deixarem la pell per arribar a un acord".



José Sevilla no serà al consell d'administració

En la nova composició del consell d'administració, el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ocuparà el mateix càrrec assumirà les funcions de secretari i les de Comunicació i Auditoria, mentre que Gonzalo Gortázar en serà el conseller delegat i número 1 de l'entitat com a conseller delegat. Gortázar, però, no ha precisat quin seria el paper de l'actual president de Caixabank, Jordi Gual.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha confirmat que el conseller delegat de l'entitat, José Sevilla, no estarà present al consell d'administració de l'entitat fusionada, tot i que serà reubicat en un càrrec de l'alta direcció. Per la seva banda, el FROB, que passa a ser el segon accionista amb un 16,1%, ha avançat que hi tindrà una cadira però no ha concretat qui l'ocuparà.



Gortázar espera que el BCE no mantingui la recomanació de no repartir dividends

En un altre ordre de coses, el conseller delegat de Caixabank ha expressat el seu desig perquè el Banc Central Europeu no mantingui les recomanacions de no abonar els dividends arran de la crisi del coronavirus. Gortázar entén que és una recomanació que es va fer al març i que ara ja han transcorregut nou mesos. "El BCE va dir que és temporal i excepcional i el lògic serà que en algun moment decaigui", ha dit.