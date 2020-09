«Distribuïm productes d'estètica i perruqueria a més de 30 països»

Experts en subministrament de solucions en mobiliari i aparells de perruqueria, fisioteràpia, spa, centres de salut i bellesa, DDUUEETT, amb seu a Navàs, és un pont de connexió entre fabricants i distribuïdors. L'empresa representa i impulsa diverses marques com ara Logiks en per-ruqueria, Sonia en estètica, o Coinfycare en fisioteràpia.

Quin és el perfil de client de DDUUEETT?

El client és el distribuïdor. Per a cada país, àmbit geogràfic o marca/segment tenim distribuïdors que canalitzen el producte cap al professional, que és l'usuari final i qui en definitiva adquireix els productes per donar resposta als seus clients. Els nostres productes de perruqueria, estètica, fisioteràpia... són la seva eina de treball, i per això cal que els cuidem i que evolucionem per satisfer les necessitats dels més exigents.

Quin és l'àmbit d'actuació? A quins països distribueixen?

Distribuïm a més de 30 països. Actualment, l'estat espanyol representa menys del 10% de la nostra facturació. El nostre mercat principal són els països de la UE, també els països EFTA i els de l'àrea d'influència de la UE, per idioma o per proximitat comercial o geogràfica.

És un mercat amb demanda?

És un mercat cada vegada més ampli. Una categoria que creix en novetats, disseny i pragmatisme. Però que decreix en complexitat i estandardització. Cal tornar a la personalització sent escalable per ser rendible, no només en beneficis, sinó també a invertir aquests beneficis en noves solucions creatives, financeres i tecnològiques. En aquest sentit, DDUUEETT Lab està treballant dos projectes d'enginyeria que podrien esdevenir patents, i d'altres que seran models d'utilitat o dissenys registrats.

Quin és el seu valor afegit?

Moltes aplicacions diferenciadores recollides en una metodologia pròpia que beu de les millors escoles i cases stadys del món: el millor de Xina, Amèrica i Europa. Tenim un management molt reticular. La transversalitat és una grandiositat si la saps implementar i traspassar de la teva empresa al fabricant i al distribuïdor, i fins i tot fer d'observatori del canal. Integració, segmentació, cooperació, innovació, tecnologia i molta creativitat en logística, servei al client i màrqueting. Properament traslladarem aquesta creativitat al producte. També crec que un element potent i diferenciador és que no ens interessa només subministrar productes, en interessa transformar un sector. I estem convençuts de poder-ho fer per la intensa cultura de valors en què creiem i que transmetem en allò que fem.

Tenen una plantilla àmplia per donar resposta a l'activitat?

Va ser i és una decisió estratègica: tenim molt bon equip. Invertim en talent. És un equip de bones persones que treballen professionalment i que estan reciclant-se i reciclant-nos always on. Tots són sèniors i, encara que són multidisciplinaris, cadascú fa el que millor sap en el seu rol i càrrec. I seguim creixent. La millor inversió és i sempre seran les persones.

Un equip de professionals amb experiència i amb una metodologia de treball que anomenen Dduueet way. En què es basa?

Hi ha una part que no explicaré perquè és part confidencial nostra i dels nostres clients, però està basat a reforçar i apujar el termòstat dels nostres valors: personalització a gran escala, observatori, estudis i analítiques permanents, innovació en producte, servei, màrqueting, finançament a mida i una estratègia comercial innovadora.

Com ha notat el seu sector la crisi de la covid?

La caiguda de la demanda de la segona quinzena de març va ser general i ho vam notar. Des del maig vam tornar a ritmes de creixement del 200%. Ho hem afrontat seguint el pla i entenent les exigències del nou entorn. En el nostre cas, i amb el respecte que mereix tot el que ens ha tocat viure i la incertesa dels propers mesos, n'hem sortit enfortits, amb més recursos, més personal, més inversió, més clients i més volum de negoci.

Han tingut ajuda del seu banc de referència?

BBVA sempre ha apostat per nosaltres. I no hem volgut parar la implementació de la gestió del creixement perquè estem molt segurs del nostre pla estratègic. Vam demanar un préstec ICO per assolir els ambiciosos plans que ens havíem proposat, i tot segueix en curs.