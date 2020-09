El govern espanyol i els sindicats signen l'acord que regula el teletreball a les administracions públiques

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els sindicats han signat aquest dilluns l'acord que regula el teletreball a les administracions públiques, en què cada una d'elles podrà establir com serà la prestació de serveis en aquesta modalitat garantint sempre l'atenció presencial a la ciutadania, segons explica l'executiu espanyol. Alguns aspectes que recull l'acord és que el teletreball és una modalitat que haurà de ser expressament autoritzada i que no podrà suposar cap incompliment de la jornada i l'horari que correspongui en cada cas. A més, es garanteix el dret a la intimitat i a la desconnexió digital i les administracions que ho demanin podran disposar de sis mesos per adaptar-se a la nova regulació del teletreball.

Pel que fa el desenvolupament concret de l'activitat mitjançant el teletreball s'haurà de fer en els termes de les normes de cada administració pública i es negociarà en el marc de la negociació col·lectiva de cada àmbit. En tot cas, sí que es deixa clar que el personal públic que faci teletreball té els mateixos drets i deures que la resta de l'administració i que aquesta és qui ha de proporcionar els mitjans tecnològics necessaris per poder treballar.

Carolina Darias: "Es tracta d'un bon acord fruit del diàleg"

El govern espanyol destaca també que la regulació del teletreball era un compromís de legislatura i que s'ha hagut d'avançar per la situació originada per la covid-19. "Es tracta d'un bon acord fruit del diàleg", ha aplaudit la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, que ha agraït "l'alçada de mires" dels sindicats CCOO i UGT. "Diu molt de la feina que hem fet i, especialment, de la que tenim per endavant. En soc molt conscient", ha reflexionat en veu alta Darias. "Crec que parlar de teletreball a totes les administracions públiques en un text que és legislació bàsica és molt important", ha reblat la ministra de Política Territorial i Funció Pública.

Per part dels sindicats, CCOO també ha celebrat l'acord i ha definit com un "gran assoliment" que s'expliciti que els mitjans tecnològics i el seu manteniment vagin a càrrec de l'administració i que s'ha fet constar la necessitat que la regulació d'aquesta modalitat per a sectors concrets hagin ser de inclosos en una negociació col·lectiva específica. L'acord sobre teletreball –que s'incorporarà a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic- ha estat subscrit pels sindicats CCOO, UGT i CSIF, i serà aprovat pel govern espanyol a través d'un reial Decret-llei.

Catalunya reivindica el seu decret de teletreball

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha participat telemàticament a la Conferència Sectorial d'Administració Pública convocada per la ministra de Funció Pública amb tots els consellers del ram per abordar la futura regulació del teletreball. Durant la reunió, Puigneró ha posat en valor la feina feta des de fa més d'un any en aquest àmbit pel Govern, que ja compta amb la seva pròpia regulació del teletreball i ha demanat "que es respectin les competències pròpies de la Generalitat".

Segons ha recordat el conseller de Polítiques Digitals, l'Estatut reconeix la competència exclusiva sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública. Una demanda compartida per la resta de comunitats autònomes, que també han demanat a la ministra que la regulació "sigui de mínims". En paral·lel, Puigneró ha posat en valor que el decret de teletreball de la Generalitat –aprovat el 4 d'agost passat- inspiri la regulació espanyola.

Un model català que compta amb el suport de les organitzacions sindicals i que ha vist la llum molt abans que la resta de comunitats autònomes perquè s'havia començat a treballar amb anterioritat a la pandèmia. "El teletreball a Catalunya ha estat una aposta per convicció i no pas per obligació", ha reblat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Finalment, Catalunya ha demanat també que la regulació contempli que el teletreball pugui ser també a temps complert i no només a temps parcial. I que sigui voluntari però que els governs puguin declarar-lo com obligatori en "casos excepcionals", com ara en situació de pandèmia.