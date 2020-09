El Consell de Ministres aprova el decret Llei que regularà el teletreball

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el decret Llei que regularà el teletreball. L'aprovació arriba després que aquest dilluns l'executiu arribes a un acord amb sindicats per a l'administració pública i amb els agents socials per al sector privat, que aquest matí han ratificat les organitzacions. El document aprovat preveu que el treballador es pugui acollir a aquesta modalitat de manera voluntària i reversible a través d'un acord entre ambdues parts. A més, els treballadors que tindran dret a l'abonament de les despeses relacionades amb els equips les eines i els mitjans per realitzar la seva activitat i gaudiran dels mateixos drets i obligacions que la resta. Tampoc se'ls podrà acomiadar per "falta d'adaptació".

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que la nova norma suposarà un canvi de "paradigma" en les relacions laborals. "Ha estat la negociació més difícil i més complexa", ha afirmat.