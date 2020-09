Espanya és l'onzè país del món que més ocupació perd en el segon trimestre de l'any

Espanya és l'onzè estat del món que més ocupació ha perdut en el segon trimestre del 2020, el més afectat per la covid-19. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Espanya lidera la caiguda en ocupació a la Unió Europea durant els mesos de més restriccions per la pandèmia, que ha afectat més les dones que els homes a l'Estat. Entre els 21 països del món on més cau l'ocupació, només n'hi ha dos més de la Unió Europea, Portugal, que se situa tres posicions per sota d'Espanya, i França, que es troba en el divuitè lloc.

Els països que més ocupació han perdut durant el segon trimestre de l'any són de l'Amèrica Llatina. Perú encapçala la llista, seguit de Colòmbia, Costa Rica, Equador, Xile i Mèxic. Per davant d'Espanya també hi ha el Canadà, Brasil, els Estats Units i Moldàvia.

En tots els països, les dones han patit més pèrdua d'ocupació en el segon trimestre de l'any que els homes.