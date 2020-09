Un 12,5% dels autònoms mantenen els negocis tancats i un de cada tres preveu acomiadaments

Un 12,5% dels autònoms té actualment el seu negoci o activitat tancats. D'aquests, un 7,7% no ha reobert des del març, segons els resultats del sisè Baròmetre fet per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). A més, un de cada 10 autònoms, uns 1,6 milions, ha vist disminuir la seva facturació per sobre del 60% durant el 2020 i un de cada tres, al voltant de 500.000, preveu reduir la plantilla aquest any. En comparació amb l'any passat, un 80,8% d'autònoms assegura que la facturació s'ha reduït. A més, hi ha un 8,3% que assegura no estar ingressant res. En línies generals, el 60,2% considera fonamental per a la continuïtat de la seva activitat el manteniment dels ERTO.

Pel que fa a la morositat, el 33,2% dels enquestats asseguren que la pateixen, dels quals gairebé el 17% per part d'entitats privades, l'11,3% per part de públiques i privades i un 5% per part d'entitats públiques.

En relació amb les mesures adoptades per la covid-19, el 48,7% es van beneficiar de la prestació per cessament de l'activitat extraordinària i de juliol a setembre se'ls ha exonerat de la quota total o parcialment. En canvi, només un 7,1% dels autònoms ha sol·licitat la prestació de cessament de l'activitat que es podia demanar des de l'1 de juliol, i d'aquest percentatge se li ha concedit al 72,2%. Al 23,5% que se li va denegar, el principal motiu va ser no poder acreditar el període mínim de cotització, per estar en pluriactivitat a l'11,4% i de baixa (incloses les de paternitat i maternitat) al 2,9%.

Davant d'aquestes xifres, ATA ha destacat el "fracàs" de la prestació. L'organització ha destacat que la xifra contrasta amb que el 75,68% dels autònoms considera imprescindible rebre qualsevol prestació pel cessament de l'activitat per poder seguir endavant amb el seu negoci. D'altra banda, un 27,4% d'autònoms ha rebut finançament a través de crèdits i ICO.

Els propis autònoms suspenen les mesures preses pel govern espanyol per fer front a la crisi de la covid-19. La nota mitjana és d'un 3,2. El 70,4% posa una nota de 4 o inferior i el 12,22% l'aprova amb un 5.



El 53,2% ha fet ERTO

Un 53,2% dels autònoms amb treballadors ha hagut de fer un ERTO per mantenir l'activitat i el 33,2% d'aquests encara no ha incorporat tots els empleats. Del total, el 45,4% ha fet un expedient per a tota la plantilla, el 3,7% a la meitat i hi ha un 26,3% que manté a tota la plantilla. Del 65,5% d'autònoms que sí ha incorporat els treballadors, un 42,8% els ha incorporat a tots i el 22,7% només a part d'ells.

En ser preguntats pel manteniment de la plantilla, el 46,4% afirma que la podrà mantenir però el 32,4% creu que haurà de disminuir el nombre de treballadors. D'altra banda, el 54% dels autònoms assegura no tenir liquiditat suficient per afrontar els acomiadaments en cas que siguin necessaris.

Pel que fa al negoci, el 35,3% assegura que continuarà amb l'activitat i que no es planteja tancar però el 54,2% preveu mantenir-se però no sap si podrà continuar més enllà de finals d'any.

El 72,41% dels autònoms assegura que no podria suportar un segon confinament i per a un 17,83% suposaria el tancament definitiu del negoci i per a un 35,66% és possible que també ho fos.

"Estem en una situació d'emergència i anem tard. És necessari implementar mesures ja que salvin activitats d'autònoms, les seves empreses i els llocs de treball que generen", ha afirmat el president d'ATA, Lorenzo Amor. Amor ha reclamat "mesures extraordinàries" per a la "situació extraordinària" que es torna a viure.