Acaba sense acord la reunió entre govern espanyol i agents socials per la pròrroga dels ERTO

Ha acabat sense acord una nova reunió entre el govern espanyol i els agents socials per pactar una pròrroga dels Expedients de Regulació Ocupació Temporal (ERTO) més enllà del 30 de setembre. Està previst que aquest divendres hi hagi una nova trobada. Ara com ara la negociació sembla estar encallada en la definició dels sectors on s'ha de focalitzar aquest mecanisme, que ha permès evitar la destrucció de milers de llocs de treball en el marc de la pandèmia del coronavirus. L'executiu estatal és partidari de limitar l'abast dels ERTO atenent al cos que té la mesura per a l'erari públic. Amb tot sembla que hi ha hagut avenços i els sindicats s'han aixecat de la taula fins que el govern no els plasmi en un nou document de treball.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, anunciava aquest matí que les negociacions entre el govern espanyol, els sindicats i la patronal ja han permès establir que el 'comptador a zero' dels treballadors afectats per ERTO, és a dir el termini en què no es consumeix atur, augmentarà en 16 dies i passarà dels 180 actuals a 196. A més, segons Díaz, aquest termini es mantindrà durant el 2021. Díaz també ha avançat la creació d'una prestació per als fixes-discontinus al sector del turisme.

"Ja estem d'acord que hi haurà un termini que no estarà tancat", "totes les empreses que necessitin protecció la tindran" i "hi haurà protecció social als treballadors augmentant la base reguladora al 70% i dissenyant una prestació nova", afirmava en una entrevista a Telecinco. D'aquesta manera, segons Díaz, es cobrarà l'ERTO al 70% i no al 50% als sis mesos com fins ara.