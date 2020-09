Els comitès d'ICL adverteixen que no s'asseuran a negociar amb les condicions que proposa el pla de viabilitat

Els comitès d'empresa d'ICL a Súria i Sallent s'han reunit aquest dijous a la tarda amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, per exposar la situació en què es troben després que l'empresa els presentés a principis de setembre un pla de viabilitat que preveu 110 acomiadaments. Els presidents dels comitès han assegurat a la sortida de la reunió que no s'asseuran a negociar amb aquestes condicions i han deixat clar que no contemplen "cap acomiadament traumàtic". Per la seva banda, el conseller el Homrani, ha dit que seran "respectuosos" amb totes les parts, però ha demanat que hi hagi un "diàleg obert" i "mirada llarga". A més, ha dit que no pot haver-hi "gens d'unilateralitat".

El conseller de Treball, Chakir el Homrani, s'ha reunit aquest dijous a la tarda amb els representants dels sindicats de la mina d'ICL a Súria i Sallent (CCOO, UGT, CGT i USOC). En declaracions als mitjans a la sortida de la reunió, el conseller ha dit que cal trobar el "màxim consens possible" perquè el pla de viabilitat d'ICL té "una afectació laboral, però també social i territorial". En aquest sentit, el conseller s'ha mostrat crític amb la manera en què ICL va anunciar el tancament de la mina de Vilafruns i, per això, ha demanat "gens d'unilateralitat" i "consens i diàleg".

Per la seva part, els presidents dels comitès de Súria i Sallent s'han mostrat molt crítics amb el pla de viabilitat que ha presentat l'empresa. Des de Sallent, Òscar Martínez ha dit que "no podem seure a negociar amb aquestes condicions" i ha deixat clar que "no contemplem cap acomiadament que sigui traumàtic". "Podem parlar de tot i podem entendre la situació de l'empresa sempre i quan no hi hagi sobre la taula una amenaça d'acomiadaments traumàtics", ha advertit Martínez, que ha criticat que el pla presentat per ICL "només suposa una baixada de costos a curt termini i dona poc marge de millora de l'activitat".

Igual de crític s'ha mostrat el president del comitè de Sallent, Ruben Gaona, que ha dit que creuen que el pla presentat per l'empresa "no és el correcte" perquè és un pla que "retalla personal i redueix costos". Gaona ha dit que en aquests moments els dos comitès d'empresa estan valorant si s'asseuen a negociar o bé "ens hi neguem del tot". Dels 110 acomiadaments, Gaona ha explicat que una cinquantena serien prejubilacions i una vintena baixes incentivades. "Estaríem d'acord a negociar prejubilacions i baixes incentivades, però estem totalment en contra de reduir personal per motius que no siguin aquests", ha dit.



Un pla de viabilitat que contempla 110 acomiadaments

La direcció d'ICL Iberia va presentar a principis de setembre als comitès d'empresa de Súria i Sallent un pla de viabilitat que suposava una reducció de la plantilla en 110 llocs de treball. La companyia va assegurar que la seva intenció és que les baixes siguin "el menys traumàtiques possibles". La proposta de la direcció contempla un pla de jubilacions anticipades, baixes voluntàries i l'amortització de llocs de treball per redundància de funcions.

Segons la companyia, amb aquest pla de viabilitat persegueixen "recuperar la competitivitat", després de veure's perjudicats per la caiguda del preu de la potassa, l'endarreriment de la construcció d'infraestructures com la rampa de Cabanasses i el col·lector, així com els alts costos d'extracció del mineral i els efectes de la covid-19.