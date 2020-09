Díaz anuncia que el 'comptador a zero' dels ERTO augmentarà a 196 dies

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que les negociacions entre el govern espanyol, els sindicats i la patronal ja han permès establir que el 'comptador a zero' dels treballadors afectats per ERTO, és a dir el termini en què no es consumeix atur, augmentarà en 16 dies i passarà dels 180 actuals a 196. A més, segons Díaz, aquest termini es mantindrà durant el 2021. Díaz també ha avançat la creació d'una prestació per als fixes-discontinus al sector del turisme.

En una entrevista a Telecinco, Díaz ha volgut llançar un missatge de "tranquil·litat" i ha assegurat que malgrat les negociacions amb els agents socials continuen "hi ha molts debats que estan tancats".

"Ja estem d'acord que hi haurà un termini que no estarà tancat", "totes les empreses que necessitin protecció la tindran" i "hi haurà protecció social als treballadors augmentant la base reguladora al 70% i dissenyant una prestació nova".

D'aquesta manera, segons Díaz, es cobrarà l'ERTO al 70% i no al 50% als sis mesos com fins ara. La ministra ha apuntat que la negociació gravita ara a l'entorn de les exoneracions a les empreses, "però no ens aixecarem de la taula, perquè si salvem empreses salvem treballadors".



A més, Díaz ha avançat, en declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, que s'implantarà una prestació per als treballadors fixos-discontinus per la falta de temporada turística.



La ministra creu que "s'és a prop" d'aconseguir un acord per a prorrogar els ERTO a partir d'octubre i ha assegurat que el seu Departament "es deixarà la pell i no s'aixecarà de la taula" fins a aconseguir-lo. Avui hi ha una nova reunió després de la d'anit, en la qual no es va aconseguir tancar un acord global. "Em sembla que som a prop, és cert que hi ha matisos, però crec que som a prop (de l'acord)", ha afirmat.

Reforç del SEPE



D'altra banda, preguntada per quants treballadors encara no han cobrat el ERTO, Díaz ha afirmat que en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) no queda cap expedient col·lectiu "des de fa mesos" i que pot haver-hi persones que no hagin cobrat la prestació per errors de tramitació.

La ministra ha agraït la labor dels treballadors del SEPE, perquè quan va arribar al Ministeri havia sofert una retallada de plantilla de 2.500 persones i una edat mitjana de 60 anys. "Hem implantat una línia de telèfon gratuïta, que costa moltíssims diners al mes. Els sindicats no volien que obríssim les oficines fins a desembre, però les hem obert fins i tot en contra de la voluntat dels sindicats perquè crèiem que era fonamental", ha explicat.

Díaz ha subratllat que "això no va de dretes ni d'esquerres", sinó de serveis públics i cal vetllar per ells. Així, ha recordat que durant la pandèmia es van incorporar al SEPE 1.000 treballadors interins i ara altres 400 més. Així mateix, ha afegit que en el pla de recuperació de l'economia espanyola s'inclourà un paquet important de mesures per a la modernització dels serveis vinculats el Ministeri de Treball.

Canvis en la reforma laboral



D'altra banda, preguntada pels canvis que vol fer el Govern en la reforma laboral de 2012, la ministra ha assegurat que "no es distraurà" i que quan es resolguin tots els problemes que hi ha ara mateix sobre la taula s'aniran escometent les mesures plantejades en l'acord de govern entre PSOE i Unides Podemos, entre elles la contrareforma laboral.

"I ho farem tot amb diàleg social. Després arribarem o no a acords, però és importantíssim que els agents socials dissenyin les mesures", ha explicat la ministra, que ha afegit que Espanya no pot permetre's una temporalitat del 26% i que Europa "ens ha tret els colors per això".