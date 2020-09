La GSMA ajorna el Mobile fins a final de juny per fer-lo «el més segur possible»

L'associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress de Barcelona, ha ajornat l'edició del 2021 de la principal fira tecnològica del món, prevista inicialment de l'1 al 4 de març, fins a final de juny, concretament del 28 de juny a l'1 de juliol, perquè el congrés sigui «el més segur possible».

Així ho va anunciar en roda de premsa el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, que va justificar la decisió per buscar unes dates més propícies a l'evolució de la pandèmia del coronavirus, que ja va obligar a anul·lar l'edició del 2020.

«El congrés del 2021 es farà, sens dubte», va voler deixar clar Hoffman, que va afegir que l'organització vol que la part «més important» de l'esdeveniment sigui «presencial», perquè també ha percebut ganes per part de les companyies del sector de desplaçar-se a Barcelona per viure l'esdeveniment en directe. «Sabem el que cal fer i així ho farem», va subratllar Hoffman respecte de les mesures sanitàries que s'han de prendre per garantir la presència de milers de congressistes a Barcelona l'any que ve.

Hoffman va insistir que el Mobile World Congress de Barcelona seguirà sent el «vaixell insígnia» dels esdeveniments que organitza per tot el món GSMA. El directiu de la GSMA també va assegurar que de moment té el compromís de presència del 78% de les grans companyies del sector, però creu que ajornant les dates fins al juny, aquesta xifra pot situar-se «entre el 83 i el 85%» de les 100 principals empreses del sector. «Tindrem un Mobile del 2021 excel·lent i excepcional», va remarcar Hoffman, que va explicar que l'esdeveniment de Xangai se celebrarà del 23 a el 25 de febrer del 2021, mentre que l'edició de Barcelona es mourà al juny. Amb aquesta reorganització de dates, la GSMA busca adaptar millor tots dos esdeveniments a l'evolució de la pandèmia.

No obstant, va apuntar que l'esdeveniment de Xangai i el de Barcelona tornaran a les seves dates habituals el 2022, de manera que en vuit mesos «tindrem dues edicions del Mobile» a la capital catalana. El Mobile del 2020 va ser el gran primer esdeveniment internacional a anul·lar-se com a conseqüència de la nova coronavirus, i l'edició del 2021 ha estat els últims mesos en continu anàlisi, per l'evolució de la pandèmia, fins que finalment la GSMA va prendre la decisió d'endarrerir-lo uns mesos.

El Govern de la Generalitat valora positivament la decisió de la GSMA. «Tindrà, amb seguretat, un impacte econòmic més alt per al país. Segurament hi haurà més assistents i també més expositors», va assegurar el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, també va definir com «una bona notícia» l'ajornament, ja que així es trasllada «un missatge a escala internacional de confiança en la ciutat i de certesa». Per contra, el president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, va assegurar que l'ajornament suposarà la culminació d'un any «negre» i de «crisi profunda».