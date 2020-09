La sectorial immobiliària de la UEA expressa dubtes davant la nova llei que regula els lloguers

La sectorial immobiliària de la UEA, entitat que agrupa les agències immobiliàries associades a la patronal anoienca, ha manifestat els seus dubtes respecte de la nova llei que regula els lloguers.

La llei, que va entrar en vigor el 21 de setembre i no té el vistiplau del Consell de Garanties Estautàries, permet congelar i rebaixar els lloguers a 60 municipis catalans on es considera que el mercat de lloguer està tens, com és el cas d'Igualada i de Manresa.

Segons els agents immobiliaris de la comarca de l'Anoia, aquesta nova llei trasllada als propietaris la ineficiència de les administracions públiques per a la creació d'habitatge social i considera que hagués estat millor poder fer una reforma de polítiques d'habitatge de manera consensuada amb els diferents agents implicats, ja que aquesta llei no resol el problema real d'habitatge social.

A més, segons els professionals anoiencs, el fet de limitar els preus de lloguer pot comportar que els propietaris no lloguin els seus habitatges i acabin posant-los a la venda, amb la qual cosa encara es reduirà més el mercat de lloguer i, per tant, difícilment es resoldrà el problema de la manca d'habitatge.

Amb tot, creuen que és positiu aplicar mesures per limitar el preu del lloguer en el moment de la renovació de contractes amb l'objectiu d'evitar un augment desproporcionat del lloguer pel cas que s'hagi de renovar.