Inversions per millorar i créixer

L'empresa Movisa, a Artés, fabrica perfils en MDF amb recobriments de xapa, làmines de melamina i lacats com ara sòcols, batents, motllures, tapetes, panells decoratius, equips de porta corredissa i productes personalitzats.

Quina és la principal activitat de l'empresa?

Actualment les famílies de productes amb més sortida són sòcols, tapetes i equips amb múltiples gammes d'acabats i recobriments. També estem potenciant l'àrea de productes personalitzats amb una sèrie de projectes importants que tenim en cartera per a alguns clients del mercat francès.

A Movisa hi ha hagut canvis en els últims mesos. Quins? Quines inversions han fet?

El segon semestre del 2019 va ser de canvis molt importants, vam elaborar una reestructuració de l'equip directiu a les àrees de producció i comercial. Crèiem que calia incrementar el nivell de professionalització i experiència del responsables d'aquestes àrees. Avui, podem dir amb seguretat que aquesta aposta ja ha donat els primers fruits. A nivell d'inversions en maquinària, tenim planificada la compra d'un equip industrial per a l'àrea de mecanitzat que ens permetrà augmentar la capacitat productiva. Millorarem el nivell de qualitat en l'acabat de les peces, minimitzarem costos; i també alliberarem espai amb l'adequació d'una nova nau al costat de la planta de producció que ens permetrà optimitzar els layout de les línies de producció.

Com encara el futur Movisa?

L'exercici 2020 havia de ser un gran any, totes les previsions fetes abans de la crisi provocada per la covid-19 eren molt bones. Vam tancar el 2019 amb un augment de vendes del 8% i, el més important, una millora substancial en totes les línies de marges i beneficis. A hores d'ara és difícil preveure com encararem el futur, el primer objectiu i prioritari és superar aquesta crisi el més ràpidament possible i amb els mínims danys. Esperem poder recuperar aviat els plans de futur que teníem abans de la covid. Bàsicament volem seguir millorant el rendiment de la planta i potenciar la inversió en automatismes. A nivell comercial estem estudiant una aliança amb una empresa del nord d'Espanya que té patentat un sistema d'adhesiu que pot ser interessant i ens pot obrir portes a nous clients nacionals i internacionals.

Obrir-se a nous mercats és un dels reptes de l'empresa. Quines són les principals demandes dels clients?

A nivell nacional, també treballem per a magatzems de fusta, comerços de bricolatge, constructores, etc... Pel que fa als productes més demanats, actualment són sòcols, tapetes, equips i productes personalitzats, ja sigui pels diferents acabats o pels nous tipus de recobriments (vernissos, lacats, etc...).

Quin és el valor afegit de Movisa?

Podríem dir que la nostra qualitat, el gran ventall d'acabats que podem oferir, el termini d'entrega, i la gran flexibilitat i rapidesa per adaptar-nos als canvis en les noves tendències que sorgeixen del mercat.

Pel que ha comentat, també s'han vist afectats per la crisi sanitària del coronavirus?

Sí, perquè teníem unes molt bones expectatives per a aquest any i la crisi actual ha fet replantejar les nostres previsions. Per a nosaltres els mesos més complicats i de més afectació van ser abril i maig, amb importants caigudes de les vendes. Van ser uns mesos molt complicats tant per la gestió dels nostres treballadors i poder garantir la seva seguretat davant de la pandèmia com per la gran incertesa que hi havia cada dia. Era difícil o gairebé impossible planificar res i s'havien de prendre decisions sobre la marxa.

Quines mesures han pres per fer front a la crisi?

Vam implantar mesures per poder fer front a aquesta crisi tan extraordinària i desconeguda. No hi havia receptes de crisis anteriors perquè era una situació nova, un model de crisi que va fer prendre als governs decisions que no s'havien pres mai a la història. A Movisa vam aplicar un ERTO del 50% de la plantilla, vam implantar un pla de contingència per reduir despeses estructurals, vam activar el teletreball per a alguns treballadors de les oficines, vam fer canvis en els torns del personal de la fàbrica per garantir la seguretat i el distanciament, vam proveir-nos dels nous EPI (mascaretes, gel hidroalcohòlic, etc...), vam parar les inversions que teníem planificades i vam sol·licitar un préstec ICO per minimitzar els riscos en la tresoreria.

Han rebut ajuts bancaris?

BBVA va ser una de les primeres entitats que va contactar amb nosaltres per buscar solucions i estudiar conjuntament les millors operacions per fer front a les possibles tensions de tresoreria. A començament de juny vam detectar un important increment del volum de comandes i això ha fet que tinguéssim un estiu molt bo en facturació. Aquesta tendència de moment es manté, però cal estar alerta i preparats per al que pugui passar.