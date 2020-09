L'empresa bagenca de realitat virtual AFK es readapta a l'entorn de crisi

La covid-19 també ha comportat canvis en els negocis digitals. El teletreball i la urgència de mantenir distàncies físiques afavoreixen la virtualitat, però aquest sector tampoc és aliè a la crisi econòmica, i empreses com la bagenca AFK (acrònim d'Away From Keyboard) han de reajustar els seus objectius per adaptar-se als nous temps.

AFK, amb seu a Sant Joan de Vilatorrada, va néixer fa només uns mesos de la creativitat de dos emprenedors manresans, Andreu Sala i Joan Garcia, amb l'objectiu de reunir dispositius de realitat virtual d'alta gamma per posar-los a disposició d'empreses, institucions i particulars per tal d'experimentar aquesta nova tecnologia. AFK Virtual Events s'adreça a grups d'assistents d'esdeveniments de petit o de gran format, a dinamitzacions d'activitats corporatives per a la cohesió de grups –l'anomenat team building–, xer-rades per a centres d'ensenyament i també la realització de projectes de desenvolupament d'entorns virtuals per a finalitats diverses.

Sala i Garcia van convertir la seva passió pels videojocs i la realitat virtual en un projecte de negoci que va veure la llum el 2019, tot i que no ha estat fins al 2020 que ha consolidat la seva activitat. AFK comercialitza el software que desenvolupa per encàrrec un estudi olotí. «És una bona simbiosi empresarial», diu Andreu Sala. Des del seu naixement, l'empresa ha tingut presència en esdeveniments com el Campi qui Jugui o la Land Rover Party, a més d'haver col·laborat amb ajuntaments del Bages i espais d'oci com la sala El Sielu de Manresa. També ha organitzat esdeveniments corporatius per a empreses com PepsiCo, HG o Federfarma, entre d'altres, segons explica Andreu Sala.

Amb tot, l'arribada de la covid-19 «ha trencat la dinàmica que portàvem. Ara costa molt treballar amb empreses, les experiències de team building s'han aturat». Per això AFK ha reorientat el seu mercat cap als particulars, «grups que poden descobrir la tecnologia de la realitat virtual». Tanmateix, Sala reconeix que és el nínxol de les empreses «el que fa viable el projecte». AFK estava concebuda per muntar equips de realitat virtual on ho reclamés el client. «Però això avui, pel coronavirus, no té demanda». Així, la jove empresa concentra la seva activitat al seu local de Sant Joan de Vilator-rada, on el visitant pot experimentar amb ulleres de realitat virtual i entorns interactius «que et transporten a un món digital», del qual no és encara habitual haver-ne experimentat en persona les possibilitats. Al local d'AFK es pot gaudir ara de jocs, escape rooms i també hi ha la possibilitat, és clar, d'adaptar el software per a interessos empresarials, no lúdics.

Sala i Garcia van conèixer l'entorn de la realitat virtual fruit de la seva passió pels videojocs. Van adquirir-ne algun model i van compartir l'experiència, explica Sala, amb amics, que els van animar a donar un format empresarial a la seva afició. «Ens acostàvem als 30 i vam decidir de fer el salt», diu Sala, que, malgrat l'obstacle de la covid-19, no es penedeix d'haver emprès l'aventura.