L'Airef revisa a l'alça la previsió de la despesa en pensions fins al 14,2% del PIB l'any 2050

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha revisat a l'alça la despesa en pensions i calcula que serà del 14,2% del PIB el 2050, l'1% més del previst el gener del 2019 i 3,3 punts superior a l'actual xifra (10,9% del PIB). L'envelliment de la població, l'estancament del mercat laboral, els fluxos d'immigració i l'impacte de la covid-19 són alguns dels factors que poden fer variar aquests percentatges en els propers anys. De fet, l'Airef ha dibuixat escenaris alternatius que preveuen que si la crisi de la covid-19 s'allarga en el temps la despesa en pensions creixeria fins al 14,9% del PIB el 2050; i, si la immigració cau a la meitat, aquest percentatge es dispararia fins al 16,1% del PIB.

En paral·lel, l'organisme apunta que si s'aprofundeixen reformes com l'augment de l'edat efectiva de jubilació uns dos anys (de 64,1 a 66 anys) i s'incrementa també el període de cotització de 25 a 35 anys es podria reduir l'1,4% del PIB el 2050, amb una despesa en pensions que quedaria en el 12,8% del PIB. «S'ha de diferenciar clarament quina és la problemàtica de la Seguretat Social a curt termini i quina és la problemàtica a mitjà i llarg termini», va comentar ahir la presidenta de l'Airef, Cristina Herrero, que considera que la Seguretat Social manté «un dèficit estructural de la crisi anterior». «S'arriba a parlar d'una fallida del sistema de pensions i això crea una situació d'incertesa que no és aconsellable i que, a més, desvia el focus d'atenció», va continuar Herrero. Segons la presidenta de l'Airef, el principal problema per a la sostenibilitat de les pensions és «l'envelliment de la població, amb el que comporta en despesa en pensions i en despesa pública sanitària». L'Airef reitera que la seva aposta passa perquè l'Estat assumeixi aquest «deute estructural» de la Seguretat Social a través de mecanismes com la reducció de tres punts de la cotització d'atur a favor de la Seguretat Social o que el mateix Estat financi les despeses no contributives de la Seguretat Social (prestació per maternitat i d'altres).